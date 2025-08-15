Las de hoy | 15 de agosto de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este viernes 15 de agosto.

El Universal: Sube voto de adultos mayores en elecciones presidenciales

Es el único grupo poblacional que aumentó presencia en urnas en los comicios de 2012 a 2024, indica un estudio del INE. En algunas entidades su participación electoral fue de 80%.

Reforma: Ofrendan a México a extitular de Pemex

Detienen en Dallas a Carlos Treviño, ligado a caso Odebrecht.

Excélsior: Exdirector de Pemex buscó el asilo de Estados Unidos

Carlos Treviño detenido en Dallas. Emilio Lozoya implicó al exfuncionario en la trama de Odebrecht al afirmar que recibió sobornos por cuatro millones de pesos. La Fiscalía General de la República informó que está en proceso de extradición.

Milenio Diario: Terminaron de narcos grupos de autodefensas en Michoacán

Estados Unidos identifica al “Abuelo”, dirigente de civiles armados en Tepalcatepec, como traficante de fentanilo y metanfetamina, y ofrece 10 millones de dólares por su cabeza. Jefe de la DEA recibió al “Cuini”.

La Jornada: Sheinbaum a Trump: aquí manda el pueblo

México y Canadá hacen lo que les decimos, afirma él.

El Financiero: Empiezan aranceles a presionar costos en Estados Unidos

Con estos datos la FED enfrentará el dilema sobre qué hacer con las tasas.

El Economista: El gasto federal en pensiones rebasó 1 billón en el primer semestre de 2025

Pobreza entre personas de 65 años bajó 30% en seis años.

