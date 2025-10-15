Las de hoy | 15 de octubre de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este miércoles 15 de octubre.

El Universal: México sufre las peores lluvias en 80 años

Especialistas señalan que la temporada de tormentas puede extenderse hasta enero de 2026; advierten sobre el colapso del drenaje en la CDMX y el desbordamiento de presas.

Reforma: Van 12 ataques de alto impacto

Ocurren atentados en CDMX a plena luz del día.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Milenio Diario: Privilegian censo de afectados por lluvias y apoyos para limpieza

“Los caminos son complicados, pero llegaremos hasta el último rincón” de las zonas golpeadas, promete Ariadna Montiel; en días serán 5 mil los brigadistas.

La Jornada: Aún aisladas tras lluvias, 307 comunidades: SICT

La mitad, en Hidalgo: refuerzan puentes aéreos.

Excélsior: Perfilan retroactividad suavizada en amparos

Morena propuso que las etapas ya desahogadas de un juicio se rijan con la ley vigente, pero las que están pendientes deberán ceñirse a las nuevas reglas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

El Financiero: Ajustará México nuevamente aranceles en 2026: Ebrard

La negociación entre EE. UU. y China, más la revisión del T-Mec serán piezas fundamentales para definir.

El Economista: Comisiones en la Cámara de Diputados avalan la Ley de Ingresos

Contempla endeudamiento de 1.47 billones de pesos.