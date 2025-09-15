Las de hoy | 15 de septiembre de 2025

| 08:41 | Redacción Uno TV | UnoTV

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este lunes 15 de septiembre.

  • El Universal: Ejército de cabilderos busca tirar impuesto a refrescos y tabaco

Se acercan a legisladores para negociar. Tenemos que resistir, es la salud del pueblo de México: Ricardo Monreal.

  • Reforma: Ligan con huachicol a otro Vicealmirante

Lo acusan por huachibuques pero no tiene orden de aprehensión.

  • Milenio Diario: En Ciudad de México cae célula de La Familia con brazos en Costa Rica y Guatemala

Secretaría de Seguridad y Fuerzas Armadas realizan operativos en Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco. Hallan invernadero con 1,153 plantas de marihuana y aprenden al líder.

  • La Jornada: Aranceles de Estados Unidos a México, los segundos más bajos: Hacienda

Tasa de 4.7% frente al promedio mundial de 9.7%.

  • Excélsior: Alta velocidad y falta de pericia, detrás de tragedia

El conductor de la pipa que volcó no mantuvo el control de la unidad ni su carril y tomó la curva por encima de los 40 km por hora permitidos. Arroja el peritaje de la Fiscalía capitalina.

  • El Financiero: Asciende a 300 mil millones de dólares el ‘blindaje’ financiero para 2026

Resiliencia de finanzas públicas con amortiguadores fiscales robustos.

  • El Economista: El peso, en su mejor nivel de un año, previo a la decisión de la Fed

La paridad ha ganado 11.66% en lo que va de 2025.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

¡Atención! Estados que tendrán Ley Seca por las Fiestas Patrias

Nacional

¡Atención! Estados que tendrán Ley Seca por las Fiestas Patrias

En 2030, salario mínimo alcanzará para 2.5 canastas básicas, promete Sheinbaum

Nacional

En 2030, salario mínimo alcanzará para 2.5 canastas básicas, promete Sheinbaum

Desfile Militar del 16 de septiembre: sigue la transmisión EN VIVO por Uno TV

Nacional

Desfile Militar del 16 de septiembre: sigue la transmisión EN VIVO por Uno TV

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer tras captura de su exsecretario de Seguridad

Nacional

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer tras captura de su exsecretario de Seguridad

Etiquetas: ,