Las de hoy | 15 de septiembre de 2025

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este lunes 15 de septiembre.

El Universal: Ejército de cabilderos busca tirar impuesto a refrescos y tabaco

Se acercan a legisladores para negociar. Tenemos que resistir, es la salud del pueblo de México: Ricardo Monreal.

Reforma: Ligan con huachicol a otro Vicealmirante

Lo acusan por huachibuques pero no tiene orden de aprehensión.

Milenio Diario: En Ciudad de México cae célula de La Familia con brazos en Costa Rica y Guatemala

Secretaría de Seguridad y Fuerzas Armadas realizan operativos en Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco. Hallan invernadero con 1,153 plantas de marihuana y aprenden al líder.

La Jornada: Aranceles de Estados Unidos a México, los segundos más bajos: Hacienda

Tasa de 4.7% frente al promedio mundial de 9.7%.

Excélsior: Alta velocidad y falta de pericia, detrás de tragedia

El conductor de la pipa que volcó no mantuvo el control de la unidad ni su carril y tomó la curva por encima de los 40 km por hora permitidos. Arroja el peritaje de la Fiscalía capitalina.

El Financiero: Asciende a 300 mil millones de dólares el ‘blindaje’ financiero para 2026

Resiliencia de finanzas públicas con amortiguadores fiscales robustos.

El Economista: El peso, en su mejor nivel de un año, previo a la decisión de la Fed

La paridad ha ganado 11.66% en lo que va de 2025.

