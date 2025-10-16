Las de hoy | 16 de octubre de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este lunes 16 de octubre.

El Universal: Buylla otorgó contrato a firma que le construyó un estudio

La exdirectora del Conahcyt asignó a MMX, por más de 4 millones de pesos, el diseño de la museografía del Centro Kalan; la empresa de arquitectos ya había trabajado con su hija.

Reforma: Avalan diputados ola de impuestos

Imponen aumentos a refrescos, cigarros, viajes de niños. Ponen gravámenes a consumo de sueros y visita de turistas; sube cuota en museos.

Excélsior: México y EE. UU. avanzan en seguridad

Los gobiernos de ambos países dieron seguimiento a las acciones conjuntas contra los cárteles y el tráfico de armas; abordaron la seguridad fronteriza y la prosperidad compartida.

Milenio Diario: Trump confirma operación de la CIA en territorio venezolano

Rehúsa precisar si va por Nicolás Maduro, pero argumenta que las acciones se basan en la invasión de migrantes y drogas que provienen de ese país sobre el que, se ufana, ya controla su mar.

La Jornada: Estragos por lluvias, drama que no cesa en cinco estados

Aún incomunicadas, 191 localidades.

El Financiero: Apuesta México a que el T-MEC sobreviva sin ruptura

Avanza diálogo con USTR: si hubiera intención de romperlo no habría consultas.

El Economista: El FMI advierte sobre el déficit fiscal de México

Necesario, definir cumplimiento de metas fiscales: IIF.