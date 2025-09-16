Las de hoy | 16 de septiembre de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este martes 16 de septiembre.

El Universal: Hernán Bermúdez, bajo la lupa de Estados Unidos por huachicol

Lo señalan también de lavado y vínculos con el cártel Jalisco. En Paraguay advierten que pudo haber extendido la red de “La Barredora” a ese país si no hubiese sido detenido.

Reforma: Rehúye la Fiscalía General de la República castigar piratería

Se desploman investigaciones por falsificación de marcas. Justifican abogados reclamo de Estados Unidos ante la falta de reglas para sancionar delitos.

Milenio Diario: Vivas a dignidad y soberanía

La Presidenta resalta a las heroínas anónimas, a las mujeres, a los migrantes y a la democracia en su mensaje a la multitud reunida en el Zócalo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Excélsior: “Viva México libre, independiente y soberano”

La primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio su primer Grito de Dolores ante un Zócalo repleto, con una arenga que destacó a las heroínas anónimas y portando una bandera que le entregó una escolta integrada solo por cadetes mujeres.

El Heraldo: ¡Histórica!

La Presidenta es la primera mujer en dar el Grito de Independencia en 215 años. Resaltó a las heroínas que participaron en la lucha en 22 vivas que realizó.