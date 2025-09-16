Las de hoy | 16 de septiembre de 2025

| 08:44 | Redacción Uno TV | UnoTV

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este martes 16 de septiembre.

  • El Universal: Hernán Bermúdez, bajo la lupa de Estados Unidos por huachicol

Lo señalan también de lavado y vínculos con el cártel Jalisco. En Paraguay advierten que pudo haber extendido la red de “La Barredora” a ese país si no hubiese sido detenido.

  • Reforma: Rehúye la Fiscalía General de la República castigar piratería

Se desploman investigaciones por falsificación de marcas. Justifican abogados reclamo de Estados Unidos ante la falta de reglas para sancionar delitos.

  • Milenio Diario: Vivas a dignidad y soberanía

La Presidenta resalta a las heroínas anónimas, a las mujeres, a los migrantes y a la democracia en su mensaje a la multitud reunida en el Zócalo.

  • Excélsior: “Viva México libre, independiente y soberano”

La primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio su primer Grito de Dolores ante un Zócalo repleto, con una arenga que destacó a las heroínas anónimas y portando una bandera que le entregó una escolta integrada solo por cadetes mujeres.

  • El Heraldo: ¡Histórica!

La Presidenta es la primera mujer en dar el Grito de Independencia en 215 años. Resaltó a las heroínas que participaron en la lucha en 22 vivas que realizó.

