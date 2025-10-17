Las de hoy | 17 de octubre de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este viernes 17 de octubre.

El Universal: Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Entre 80% y 90% de estudiantes de tercero de secundaria presentan deficiencias de aprendizaje, mientras que 8 de cada 10 de tercero de primaria son los peor evaluados.

Reforma: Podrán expropiar plantas de energía

Las tomarían por ‘causas de fuerza mayor’ o ‘riesgos a la seguridad’.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Milenio Diario: Lucran 23 alcaldes poblanos con tragedia y se promueven en redes

Ignoran a Armenta y transforman ayuda humanitaria en foro de lucimiento, con fotos posadas y videos hacia la sucesión 2027; “hay recursos y hay gobierno”: Sheinbaum.

La Jornada: Trump “no tolerará más” a Maduro, advierte la Casa Blanca

Sube de tono el discurso de Estados Unidos.

Excélsior: Aligeran impuestos a los refrescos light

Embotelladoras se comprometieron a reducir 30% el azúcar en sus bebidas, lanzar presentaciones sin calorías y modificar su publicidad para no incluir a niños.

El Financiero: Aprueban diputados ‘apretón’ a impuestos especiales

Diversas modificaciones en IEPS darán al fisco 761 mil 318 mdp en 2026.

El Economista: Aumentan carga fiscal a e-commerce, refrescos, cigarros, apuestas y videojuegos

En la mira, más de un millón de pymes que venden en línea