Las de hoy | 17 de septiembre de 2025

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este miércoles 17 de septiembre.

Reforma: Duplican pérdidas por robo de gas

Pierden cada día 16 millones de pesos. Presume gobierno menos piquetes, pero volumen robado aumentó 100%.

El Universal: Corrupción sin lugar en la Marina, sea de quien sea: Morales

“Fue duro aceptarlo. Hubiera sido imperdonable callar. Nosotros mismos dimos el golpe de timón”, titular de Semar.

Milenio Diario: La Marina dio “golpe de timón” en el Huachicol: “callar, imperdonable”

Sheinbaum preside la conmemoración cívico-militar y asegura que ninguna injerencia extranjera es posible aunque algunos lo pidan. Llama Trevilla a la unidad.

Excélsior: “Ninguna injerencia es posible en México”

“Nuestro país conoce su fuerza e historia y nada detiene a una nación cuando su pueblo es quien la sostiene y defiende con orgullo”, afirmó la Presidenta en el aniversario 215 del inicio de la Independencia.

La Jornada: Israel lanza asalto terrestre sobre la ciudad de Gaza

Palestinos reportan el mayor bombardeo en casi dos años de guerra, con un saldo de al menos 106 fallecidos.

El Financiero: Inician consultas públicas en México y EE. UU., previas a la revisión del T-MEC

Empresas, sectores y asociaciones podrán hacer comentarios.

