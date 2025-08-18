Las de hoy | 18 de agosto de 2025
Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este lunes 18 de agosto.
- El Universal: Narco buscó estrenar el AIFA para tráfico de droga
Inteligencia detecta cargamentos millonarios de cocaína y metanfetamina en bodegas de empresa importadora. También se incautan seis kilos de fentanilo a burreros.
- Reforma: Acusan gasolineros extorsión oficial
Piden a Sheinbaum investigar a delegados de la Fiscalía General de la República.
- Milenio Diario: Sedena aplica triple barrera para frenar droga, armas y migrantes
Estas líneas de contención se ubican en el Istmo de Tehuantepec, la zona transversal Pacífico Golfo y en la frontera norte, donde operan otros 10 mil elementos desplegados por la Guardia.
- La Jornada: Sheinbaum: pobreza en México, la más baja en 40 años
“Es una hazaña de la 4T”, afirma.
- Excélsior: Salario, motor de la reducción de la pobreza
El incremento en los minisalarios y los ingresos en general fueron los factores clave detrás del descenso reportado por el Inegi, afirma su presidenta Graciela Márquez.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
- El Financiero: Prevén abrir, acelerar las negociaciones arancelarias
Grandes firmas visitan el país para explorar oportunidades.
- El Economista: Exportación de jitomate se redujo 19.2% anualizado en el primer semestre
Es la contracción más pronunciada de los últimos 13 años.