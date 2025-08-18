Las de hoy | 18 de agosto de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este lunes 18 de agosto.

El Universal: Narco buscó estrenar el AIFA para tráfico de droga

Inteligencia detecta cargamentos millonarios de cocaína y metanfetamina en bodegas de empresa importadora. También se incautan seis kilos de fentanilo a burreros.

Reforma: Acusan gasolineros extorsión oficial

Piden a Sheinbaum investigar a delegados de la Fiscalía General de la República.

Milenio Diario: Sedena aplica triple barrera para frenar droga, armas y migrantes

Estas líneas de contención se ubican en el Istmo de Tehuantepec, la zona transversal Pacífico Golfo y en la frontera norte, donde operan otros 10 mil elementos desplegados por la Guardia.

La Jornada: Sheinbaum: pobreza en México, la más baja en 40 años

“Es una hazaña de la 4T”, afirma.

Excélsior: Salario, motor de la reducción de la pobreza

El incremento en los minisalarios y los ingresos en general fueron los factores clave detrás del descenso reportado por el Inegi, afirma su presidenta Graciela Márquez.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El Financiero: Prevén abrir, acelerar las negociaciones arancelarias

Grandes firmas visitan el país para explorar oportunidades.

El Economista: Exportación de jitomate se redujo 19.2% anualizado en el primer semestre

Es la contracción más pronunciada de los últimos 13 años.