Las de hoy | 18 de septiembre de 2025

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este jueves 18 de septiembre.

Reforma: Amparan a “Andy” en contra de FGR

Permiten trámites rastrear si existen órdenes en su contra. Protegen juzgados al hijo de AMLO de actos de FEMDO que indaga Huachicol.

El Universal: Paraguay entrega a Hernán Bermúdez

Autoridades mexicanas trasladan al líder de La Barredora y extitular de seguridad de Tabasco para cumplimentar la orden de aprehensión por extorsión, secuestro y narcomenudeo.

Excélsior: Hernán, al banquillo por narco, extorsión…

Paraguay expulsó al comandante H. El avión de la FGR, que trae de vuelta al excolaborador de Adán Augusto López, hizo escala en Bogotá. Se prevé que llegue hoy a Tapachula e ingrese al Altiplano.

Milenio Diario: Paraguay expulsa a Hernán… y a Adán no le inquieta que cante

García Harfuch informa que Asunción tomó la decisión en contra del capo de La Barredora por no contar con ingreso ni estancia regular. Su destino inmediato es el penal de Almoloya de Juárez.

La Jornada: Expulsa Paraguay a Bermúdez Requena; ya viaja al Altiplano

Ejecuta FGR orden de captura por extorsión plagio y narco. Pide la mandataria indagar cómo se fue descomponiendo.

El Financiero: Reanuda Fed ciclo de bajas en tasas de Estados Unidos

Hace el primer recorte del año y apunta a dos ajustes más de un cuarto de punto en los próximos tres meses.

El Economista: Fed recorta tasa en 25 puntos base; prevé dos recortes más en este año

Por decisión unánime la ubicó en el rango de cuatro a 4.25%.