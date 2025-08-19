Las de hoy | 19 de agosto de 2025
Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este martes 19 de agosto.
- El Universal: Lanza la DEA operación con México contra los cárteles
La agencia antidrogas dice que el Proyecto Portero reúne a los investigadores mexicanos con agentes fiscales, la Defensa y la comunidad de inteligencia de Estados Unidos.
- Reforma: Van la DEA y México por capos fronterizos
Anuncian desde Estados Unidos Proyecto Portero. Inician programa de capacitación y de colaboración contra narcos.
- Excélsior: DEA lanza plan contra porteros de cárteles
La agencia estadounidense busca fortalecer la colaboración con México para atacar a los encargados de vigilar los flujos de drogas, armas y dinero en la frontera.
- Milenio Diario: Arman fuerza estatal de élite en Sinaloa con entrenamiento militar
La Defensa capacitará a 150 policías ante la ola de violencia por disputa entre herederos de Zambada y Guzmán Loera. García Harfuch entrega 100 patrullas.
- La Jornada: Ucrania comprará a Estados Unidos armas por 100 mil millones de dólares; Europa la financiará
Trump insiste en realizar negociaciones sin detener ataques.
- El Financiero: Evaluará Moody’s subir la calificación de Pemex
El apoyo del gobierno federal a la petrolera arriesga la nota soberana.
- El Economista: México seguirá como el mayor proveedor de Estados Unidos, pese a aranceles
Junto con Canadá y China, top tres al menos hasta el 2028.