Las de hoy | 19 de agosto de 2025

| 08:41 | Redacción Uno TV | UnoTV

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este martes 19 de agosto.

  • El Universal: Lanza la DEA operación con México contra los cárteles

La agencia antidrogas dice que el Proyecto Portero reúne a los investigadores mexicanos con agentes fiscales, la Defensa y la comunidad de inteligencia de Estados Unidos.

  • Reforma: Van la DEA y México por capos fronterizos

Anuncian desde Estados Unidos Proyecto Portero. Inician programa de capacitación y de colaboración contra narcos.

  • Excélsior: DEA lanza plan contra porteros de cárteles

La agencia estadounidense busca fortalecer la colaboración con México para atacar a los encargados de vigilar los flujos de drogas, armas y dinero en la frontera.

  • Milenio Diario: Arman fuerza estatal de élite en Sinaloa con entrenamiento militar

La Defensa capacitará a 150 policías ante la ola de violencia por disputa entre herederos de Zambada y Guzmán Loera. García Harfuch entrega 100 patrullas.

  • La Jornada: Ucrania comprará a Estados Unidos armas por 100 mil millones de dólares; Europa la financiará

Trump insiste en realizar negociaciones sin detener ataques.

  • El Financiero: Evaluará Moody’s subir la calificación de Pemex

El apoyo del gobierno federal a la petrolera arriesga la nota soberana.

  • El Economista: México seguirá como el mayor proveedor de Estados Unidos, pese a aranceles

Junto con Canadá y China, top tres al menos hasta el 2028.

