Las de hoy | 19 de septiembre de 2025

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este viernes 19 de septiembre.

Reforma: Afirman que pactó Bermúdez elección

Revela su secretario particular presuntos acuerdos con el narco. Asegura negociaron para que ganara Adán Augusto sin contratiempos.

El Universal: La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

Hernán Bermúdez, quien ya está en México, creó el grupo criminal en diciembre de 2018, mes en el que el morenista asumió. Patrullas custodiaban el huachicol.

Excélsior: Fortalecen cooperación ante revisiones del T-MEC

La Presidenta y el primer ministro canadiense, Mark Carney, pactaron trabajar juntos para tener un mejor tratado comercial y un plan para la prosperidad.

Milenio Diario: Estados Unidos aplica a diputada mexicana ley que lanzó contra Bin Laden

El departamento del Tesoro tilda a la morenista Hilda Brown de terrorista por ser enlace de la mayiza. Ella niega todo y ve infamia. El domingo estuve allá.

La Jornada: 19 de septiembre: una cicatriz que no sana

Con murales por toda la ciudad, la gente procesó el trauma.

El Financiero: Pacta en Carney y Sheinbaum fortalecer y mantener T-MEC

Inicia una nueva era de cooperación con México.

El Economista: México y Canadá preparan alianza estratégica y defensa del T-MEC

Afinan plan de acción bilateral y acciones integrales conjuntas.