Las de hoy | 2 de octubre de 2025

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este jueves 2 de septiembre.

Reforma: Atribuye Sheinbaum lavado al líder del PRI

Indagan en Campeche 34 propiedades ligadas a “Alito”. Dice presidenta que expropian predios adquiridos por corrupción.

El Universal: Nuevo golpe al huachicol: empresario de Estados Unidos, implicado

En un operativo en las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo, se decomisaron 750 mil litros de combustible transportados por una empresa con sede en la Ciudad de México y dueño estadounidense.

Milenio Diario: Sheinbaum sugiere eliminar el fuero, “esa cosa del pasado“

Remitirá propuesta a la Comisión de la Reforma Electoral y presentará iniciativa en febrero. Monreal y López Rabadán aceptan el debate. No puede haber permiso para violar la ley.

La Jornada: La deuda pública en nivel aceptable: SHCP

El objetivo es que cada vez más mexicanos salgan de la pobreza, señala el secretario Edgar Amador.

Excélsior: Será retroactiva la nueva ley de amparo

La oposición advierte un retroceso peligroso. El Senado avaló que todos los juicios abiertos ahora serán resueltos bajo las nuevas reglas que ponen límites al recurso legal de suspensión provisional.

El Financiero: Resiste México frente a choques externos

En 2026 habrá repunte en el crecimiento vía inversión y consumo.

El Economista: Remesas a México cayeron 8.3% en agosto; ingresaron 5 mil 578 millones de dólares

Es el quinto mes consecutivo en contracción.