Las de hoy | 2 de septiembre de 2025
Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este martes 2 de septiembre.
- El Universal: Sheinbaum, con Estados Unidos, cooperación en seguridad sin subordinación
La presidenta afirma que se ha mantenido el diálogo pese a la tensión por las políticas arancelarias de Trump.
- Reforma: Todo el poder
Consuma Morena, control de los tres Poderes de la Unión.
- Milenio Diario: “Vamos bien y vamos a ir a mejor”
Claudia declara fin de nepotismo, corrupción y privilegios.
- La Jornada: Vamos bien e iremos mejor, dice Sheinbaum
Primer Informe de Gobierno.
- Excélsior: Se consolida la 4T
“Vamos bien y vamos a ir a mejor”, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum. Destaca el fortalecimiento de la soberanía, la democracia y las libertades en el país.
- El Financiero: “Vamos bien e iremos mejor”, Sheinbaum
Año 1. Presume menos homicidios, nuevo Poder Judicial, bajos aranceles al país y soberanía nacional.
- El Economista: Estamos consolidando un nuevo modelo económico: Sheinbaum
Destacó recuperación de Comisión Federal de Electricidad y Pemex, así como la elección de jueces.