Las de hoy | 2 de septiembre de 2025

| 11:23 | Redacción Uno TV | UnoTV

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este martes 2 de septiembre.

  • El Universal: Sheinbaum, con Estados Unidos, cooperación en seguridad sin subordinación

La presidenta afirma que se ha mantenido el diálogo pese a la tensión por las políticas arancelarias de Trump.

  • Reforma: Todo el poder

Consuma Morena, control de los tres Poderes de la Unión.

  • Milenio Diario: “Vamos bien y vamos a ir a mejor”

Claudia declara fin de nepotismo, corrupción y privilegios.

  • La Jornada: Vamos bien e iremos mejor, dice Sheinbaum

Primer Informe de Gobierno.

  • Excélsior: Se consolida la 4T

“Vamos bien y vamos a ir a mejor”, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum. Destaca el fortalecimiento de la soberanía, la democracia y las libertades en el país.

  • El Financiero: “Vamos bien e iremos mejor”, Sheinbaum

Año 1. Presume menos homicidios, nuevo Poder Judicial, bajos aranceles al país y soberanía nacional.

  • El Economista: Estamos consolidando un nuevo modelo económico: Sheinbaum

Destacó recuperación de Comisión Federal de Electricidad y Pemex, así como la elección de jueces.

