Las de hoy | 20 de agosto de 2025

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este jueves 3 de agosto.

El Universal: Claudia Sheinbaum: no hay ningún acuerdo con la DEA

La Presidenta sostiene que lo que sí está listo y a punto de firmarse es un pacto en materia de seguridad entre el gobierno de México y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Reforma: Arman huachicoleros, expendio sin freno

Regresa el combustible ilegal a las autopistas.

Milenio Diario: Entrega de narcos a Estados Unidos golpea sobre todo al cártel de Sinaloa

Son 17 de los 55 enviados entre febrero y agosto por 6 de Jalisco Nueva Generación y 10 Zetas. El Chapo contrata ejército de abogados por condiciones en prisión y Zambada aceptará dos de 24 cargos.

La Jornada: Con la DEA, ningún acuerdo antinarco, refuta Sheinbaum

Desmiente la Presidenta convenio para operativo portero.

Excélsior: Estados Unidos cierra cerco contra Maduro

Despliega tres buques de guerra. La Casa Blanca anunció que el gobierno de Trump usará cualquier elemento en su poder para perseguir al presidente de Venezuela, a quien acusa de encabezar un cártel de la droga.

El Financiero: Nuevos aranceles de Trump generan caos en aduanas

Persiste la duda de si gravámenes de 50% a la lista de 407 productos serán acumulables con los ya vigentes.

El Economista: Estados Unidos amplía a Vector, Intercam y CIBanco plazo para impedir envíos de fondos

Retrasa la fecha hasta el 20 de octubre.