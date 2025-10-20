| Uno TV

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este lunes 20 de octubre.

El Universal: Recobramos 200 mil millones de pesos de Huachicol, no acaba el cáncer

El director general de aduanas de México acepta que no se ha podido terminar con las corruptelas dentro de la institución y advierte que están bajo investigación civiles y militares por contrabando de combustible.

Reforma: Amenazan y atacan en Ciudad Judicial

Amagan a juzgadores para obtener resoluciones a modo.

Milenio Diario: Endulzantes light son seguros y auxiliares ante glucosa, expertos.

Excelsior: Municipios hacen frente a desastres sin atlas de riesgos

Solo el 25% de demarcaciones cuenta con el documento. La mayoría de las guías (0:51) que permiten emitir recomendaciones fueron elaboradas hace 14 años o más.

La Jornada: Israel asesinó a 97 e hirió a 230 en Gaza durante esta tregua.

Genocidio, Tel Aviv bombardeó ayer el enclave.

El Financiero: Aprueban ley de ingresos con más de 10 billones de pesos para 2026.

Oposición critica que no es un paquete económico saludable sino recaudatorio.

El Economista: Aseguradoras y Gobierno llegan a acuerdo en litigios sobre el cobro del IVA. Deberán desistir de los juicios fiscales.

