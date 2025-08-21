Las de hoy | 21 de agosto de 2025
Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este jueves 21 de agosto.
- El Universal: Con la DEA ni a la esquina, crece desconfianza mutua
La presidenta Sheinbaum subraya que en el sexenio anterior se pusieron límites que su gobierno mantiene. Expertos dicen que la relación está más complicada que nunca.
- Reforma: Excede 234% a ingresos póliza de tren averiado
Ingresa Tren Maya 276 millones de pesos, mientras paga 993 millones de pesos por seguro.
- Milenio Diario: Cazaron por 20 días a Ximena y José; hay 13 detenidos
La indagación derivó en 11 cateos y acciones operativas, 6 en GAM y Xochimilco, 5 en Otumba y Coacalco. El cerebro y el tirador aún prófugos.
- La Jornada: En 11 cateos caen 13 por asesinato de funcionarios capitalinos
Se hará justicia: Clara Brugada. Seis participaron de forma activa en crimen de secretario particular y coordinador de asesores.
- Excélsior: Caen 13 por homicidio contra Ximena y José
Asesinos vigilaron 20 días a asesores de Brugada. Las capturas derivaron de 11 cateos en Ciudad de México y el Estado de México. Autoridades aún buscan al sicario, a los autores intelectuales e investigan sobre el móvil.
- El Financiero: Violan al T-MEC los aranceles sectoriales, advierten
Index, disposiciones derivadas de la 232, riesgo para renegociación en 2026.