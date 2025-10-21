Las de hoy | 21 de octubre de 2025

| 08:32 | Mario Alberto Ostos Chávez | Uno TV

Uno TV presenta las principales noticias de los diarios nacionales este martes 21 de octubre.

El Universal

El universal: vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mdp. Gracias a prerrogativas locales, las seis fuerzas políticas nacionales reciben mayor financiamiento; Morena y PAN, los más beneficiados.

Reforma

Defiende a limoneros; lo torturan y ejecutan… matan al líder de la asociación de citricultores de Apatzingán.

Excélsior

Presentan 37 denuncias en contra de Adán López. Acusan al líder de morena en el senado ante la FGR, por el desvío de casi 800 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Tabasco.

Milenio Diario

“Cártel Panista” controla veinte concesiones de agua en el Bajío. Autoridades señalan a expresidente, cuatro exgobernadores y un ex dirigente partidista como dueños del líquido en Guanajuato, Querétaro, jalisco y Aguascalientes; “no es sequía, es saqueo”: experto.

La Jornada

Hay 70 mil viviendas con afectaciones por lluvias en cinco estados. Sheinbaum: 10 mil mdp para iniciar.

El Financiero

Invita SENER a privados para invertir 7.1 mil mdd en renovables. Están abiertas siete regiones; la peninsular, la de mayor oportunidad…

El Economista

EE. UU. critica trato favorable a Pemex y CFE en informe de Departamento de Estado. Dan a conocer declaración sobre el clima de inversión.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 21 de octubre de 2025

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 21 de octubre de 2025

Precio del dólar hoy, 21 de octubre de 2025: así amaneció el tipo de cambio

Dólar hoy

Precio del dólar hoy, 21 de octubre de 2025: así amaneció el tipo de cambio

Harfuch confirma detención de Rigoberto “N” vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Michoacán

Harfuch confirma detención de Rigoberto “N” vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

¿Quién es Sanae Takaichi la primera mujer que gobernará Japón?

Internacional

¿Quién es Sanae Takaichi la primera mujer que gobernará Japón?

Etiquetas: ,