Las de hoy | 22 de agosto de 2025
Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este viernes 22 de agosto.
- El Universal: Comida chatarra, dañina… pero sabrosa para el fisco
Las arcas públicas ingresaron 40 mil millones de pesos en el primer semestre. La mayor recaudación se debe al consumo infantil, advierten.
- Reforma: Acusa Iniciativa Privada a Catem por extorsiones
Truenan empresarios de La Laguna contra sindicato de la 4T. Exigen 19 organismos frenar cobro de piso hecho en complicidad con crimen organizado.
- Excélsior: Inyectan 8 mil millones de dólares a mejorar la red eléctrica
Ampliarán acceso a la energía. En este sexenio se construirán 275 líneas de transmisión y 524 subestaciones para fortalecer la interconexión en el país y beneficiar a 50 millones de usuarios.
- Milenio Diario:. Petro achaca a ex FARC derribo de helicóptero y camión bomba
Cobran 18 vidas atentados con vehículo explosivo en Cali y contra una aeronave policiaca en Antioquia, con un saldo agregado de 75 heridos. El presidente acusa a exguerrilleros metidos a narcos.
- La Jornada: Ni aranceles evitaron el récord en inversión foránea: Sheinbaum
En segundo trimestre, máximo histórico de 34 mil millones de dólares.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
- El Financiero: Nivel récord de 34 mil 265 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa en el primer semestre del año
Nuevas inversiones se triplicaron en enero y junio a 3 mil 149 millones de dólares desde 909 millones en 2024.
- El Economista: Inversión Extranjera Directa alcanzó en el primer semestre 34 mil 265 millones de dólares y logró cifra histórica
Estados Unidos, el origen de casi 43% de las inversiones en el periodo.