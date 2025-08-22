Las de hoy | 22 de agosto de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este viernes 22 de agosto.

El Universal: Comida chatarra, dañina… pero sabrosa para el fisco

Las arcas públicas ingresaron 40 mil millones de pesos en el primer semestre. La mayor recaudación se debe al consumo infantil, advierten.

Reforma: Acusa Iniciativa Privada a Catem por extorsiones

Truenan empresarios de La Laguna contra sindicato de la 4T. Exigen 19 organismos frenar cobro de piso hecho en complicidad con crimen organizado.

Excélsior: Inyectan 8 mil millones de dólares a mejorar la red eléctrica

Ampliarán acceso a la energía. En este sexenio se construirán 275 líneas de transmisión y 524 subestaciones para fortalecer la interconexión en el país y beneficiar a 50 millones de usuarios.

Milenio Diario:. Petro achaca a ex FARC derribo de helicóptero y camión bomba

Cobran 18 vidas atentados con vehículo explosivo en Cali y contra una aeronave policiaca en Antioquia, con un saldo agregado de 75 heridos. El presidente acusa a exguerrilleros metidos a narcos.

La Jornada: Ni aranceles evitaron el récord en inversión foránea: Sheinbaum

En segundo trimestre, máximo histórico de 34 mil millones de dólares.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El Financiero: Nivel récord de 34 mil 265 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa en el primer semestre del año

Nuevas inversiones se triplicaron en enero y junio a 3 mil 149 millones de dólares desde 909 millones en 2024.

El Economista: Inversión Extranjera Directa alcanzó en el primer semestre 34 mil 265 millones de dólares y logró cifra histórica

Estados Unidos, el origen de casi 43% de las inversiones en el periodo.