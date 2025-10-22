Las de hoy | 22 de octubre de 2025
Uno TV presenta las principales noticias de los diarios nacionales este miércoles 22 de octubre.
- El Universal: Trece denuncian extorsión y firman sentencia de muerte
Líderes de productores y comerciantes y prestadores de servicios fueron asesinados tras pedir que se actuara contra las mafias que los expoliaban en varios puntos de la República.
- Reforma: Pelea limón cinco cárteles disputan control en Michoacán
Presiona crimen a productores que hasta pagan extorsión doble.
- Excélsior: Cae uno tras asesinato del líder de limoneros
Rigoberto López es un jefe criminal ligado a las extorsiones contra productores de limón de Apatzingán, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal.
- Milenio Diario: Superan 5 mil millones de pesos las pérdidas por lluvia
Envilo cultivo de naranja, protección civil e iniciativa privada ven daños a infraestructura, actividad productiva y casas en cinco estados. Solo se salvó un tercio de campos cítricos de Veracruz, Puebla y San Luis Potosí.
- La Jornada: Sin acceso por tierra y aire, diez poblados en Hidalgo
Helicópteros entregan ayuda en 112.
- El Financiero: Impacta industria en menor actividad económica
Apunta a una caída de 0.6% anual en septiembre, ligaría tres meses a la baja: Inegi.
- El Economista: Ebrard, tenemos avances de noventa por ciento en negociación con Estados Unidos sobre aranceles
Destaca ochenta y cinco conversaciones bilaterales entre funcionarios.