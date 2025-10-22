Las de hoy | 22 de octubre de 2025

GENERANDO AUDIO...

Uno TV presenta las principales noticias de los diarios nacionales este miércoles 22 de octubre.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

El Universal: Trece denuncian extorsión y firman sentencia de muerte

Líderes de productores y comerciantes y prestadores de servicios fueron asesinados tras pedir que se actuara contra las mafias que los expoliaban en varios puntos de la República.

Reforma: Pelea limón cinco cárteles disputan control en Michoacán

Presiona crimen a productores que hasta pagan extorsión doble.

Excélsior: Cae uno tras asesinato del líder de limoneros

Rigoberto López es un jefe criminal ligado a las extorsiones contra productores de limón de Apatzingán, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal.

Milenio Diario: Superan 5 mil millones de pesos las pérdidas por lluvia

Envilo cultivo de naranja, protección civil e iniciativa privada ven daños a infraestructura, actividad productiva y casas en cinco estados. Solo se salvó un tercio de campos cítricos de Veracruz, Puebla y San Luis Potosí.

La Jornada: Sin acceso por tierra y aire, diez poblados en Hidalgo

Helicópteros entregan ayuda en 112.

El Financiero: Impacta industria en menor actividad económica

Apunta a una caída de 0.6% anual en septiembre, ligaría tres meses a la baja: Inegi.

El Economista: Ebrard, tenemos avances de noventa por ciento en negociación con Estados Unidos sobre aranceles

Destaca ochenta y cinco conversaciones bilaterales entre funcionarios.