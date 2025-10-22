Las de hoy | 22 de octubre de 2025

| 09:15 | Benell Cortés | Uno TV

Uno TV presenta las principales noticias de los diarios nacionales este miércoles 22 de octubre.

  • El Universal: Trece denuncian extorsión y firman sentencia de muerte

Líderes de productores y comerciantes y prestadores de servicios fueron asesinados tras pedir que se actuara contra las mafias que los expoliaban en varios puntos de la República.

  • Reforma: Pelea limón cinco cárteles disputan control en Michoacán

Presiona crimen a productores que hasta pagan extorsión doble.

  • Excélsior: Cae uno tras asesinato del líder de limoneros

Rigoberto López es un jefe criminal ligado a las extorsiones contra productores de limón de Apatzingán, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal.

  • Milenio Diario: Superan 5 mil millones de pesos las pérdidas por lluvia

Envilo cultivo de naranja, protección civil e iniciativa privada ven daños a infraestructura, actividad productiva y casas en cinco estados. Solo se salvó un tercio de campos cítricos de Veracruz, Puebla y San Luis Potosí.

  • La Jornada: Sin acceso por tierra y aire, diez poblados en Hidalgo

Helicópteros entregan ayuda en 112.

  • El Financiero: Impacta industria en menor actividad económica

Apunta a una caída de 0.6% anual en septiembre, ligaría tres meses a la baja: Inegi.

  • El Economista: Ebrard, tenemos avances de noventa por ciento en negociación con Estados Unidos sobre aranceles

Destaca ochenta y cinco conversaciones bilaterales entre funcionarios.

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 22 de octubre de 2025

A las nueve en Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | miércoles 22 de octubre de 2025

Niega Adán Augusto irregularidades en su patrimonio

Convierten Cámara de Diputados en pista de baile con “La Boa”

