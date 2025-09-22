Las de hoy | 22 de septiembre de 2025

| 11:36 | Redacción Uno TV | UnoTV

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este lunes 22 de septiembre.

  • El Universal: Detectan 52 mil concesiones que huachicolean agua

La Conagua identifica que los permisos agrícolas se usan de forma irregular para desviar el recurso a desarrollos inmobiliarios, campos de golf y balnearios, lo que afecta a productores.

  • Reforma: Alcanzan los ahorros récord de 31% del PIB

Celebran cifra con aportaciones patronales a cuentas individuales.

  • Milenio Diario: Se apaga también el negocio de la amapola para el cártel de Sinaloa

De 2012 a la fecha se desplomó 94% el cultivo de la planta base de la heroína debido a operativos de las fuerzas federales y a una transición progresiva hacia el consumo de drogas sintéticas.

  • Excélsior: Los morenistas exigen cuentas a Adán López

Senadores cuestionan a su coordinador sobre el uso de más de 338 millones de pesos que ha recibido para la bancada. Acusan trato preferencial para Andrea Chávez.

  • La Jornada: Canadá, Reino Unido, Portugal y Australia reconocen el Estado palestino

Es victoria moral, dicen en Gaza.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

  • El Financiero: Sube FMI a 1% estimación de crecimiento para México en 2025

Persistirán efectos de aranceles e incertidumbre comercial.

  • El Economista: FMI eleva a 1.0% el pronóstico del PIB para México al cierre de este año

En abril la proyección del fondo era de una caída de 0.3%.

Te recomendamos:

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el aguinaldo Inapam 2025?

Nacional

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el aguinaldo Inapam 2025?

¿Todas las monedas de 20 se pueden usar, hasta las conmemorativas?

Negocios

¿Todas las monedas de 20 se pueden usar, hasta las conmemorativas?

Débora Estrella: la trayectoria y vida de la conductora que murió en un accidente aéreo en Nuevo León

Nuevo León

Débora Estrella: la trayectoria y vida de la conductora que murió en un accidente aéreo en Nuevo León

Reino Unido, Canadá y Australia reconocen el Estado de Palestina

Internacional

Reino Unido, Canadá y Australia reconocen el Estado de Palestina

Etiquetas: ,