Las de hoy | 22 de septiembre de 2025
Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este lunes 22 de septiembre.
- El Universal: Detectan 52 mil concesiones que huachicolean agua
La Conagua identifica que los permisos agrícolas se usan de forma irregular para desviar el recurso a desarrollos inmobiliarios, campos de golf y balnearios, lo que afecta a productores.
- Reforma: Alcanzan los ahorros récord de 31% del PIB
Celebran cifra con aportaciones patronales a cuentas individuales.
- Milenio Diario: Se apaga también el negocio de la amapola para el cártel de Sinaloa
De 2012 a la fecha se desplomó 94% el cultivo de la planta base de la heroína debido a operativos de las fuerzas federales y a una transición progresiva hacia el consumo de drogas sintéticas.
- Excélsior: Los morenistas exigen cuentas a Adán López
Senadores cuestionan a su coordinador sobre el uso de más de 338 millones de pesos que ha recibido para la bancada. Acusan trato preferencial para Andrea Chávez.
- La Jornada: Canadá, Reino Unido, Portugal y Australia reconocen el Estado palestino
Es victoria moral, dicen en Gaza.
- El Financiero: Sube FMI a 1% estimación de crecimiento para México en 2025
Persistirán efectos de aranceles e incertidumbre comercial.
- El Economista: FMI eleva a 1.0% el pronóstico del PIB para México al cierre de este año
En abril la proyección del fondo era de una caída de 0.3%.