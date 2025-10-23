Las de hoy | 23 de octubre de 2025
Uno TV presenta las principales noticias de los diarios nacionales este miércoles 23 de octubre.
- El Universal: 98 millones de litros de huachicol, asegurados
Omar García Harfuch informa que en un año, en 26 estados del país, fue recuperado el hidrocarburo robado
- Reforma: Tres años ubicados… y cárteles ¡impunes!
Ubican desde 2022 actos delictivos de los hermanos Sierra Santana
- Milenio Diario: Falta, pero “es medible” el avance contra el crimen: García Harfuch
Reporta 98 millones de litros de huachicol recuperado, 35,817 detenidos, 288 toneladas de droga y 18,274 armas confiscadas; reparte saludos y selfis entre legisladores
- La Jornada: Empresa de Houston, coludida con el CJNG en el huachicol fiscal
Ikon Midstream, clave en contrabando: reportaje de Reuters
- Excélsior: Vamos a pacificar al país: García Harfuch
La estrategia contra el crimen va por el camino correcto, con cifras que muestran avances, afirmó el secretario de Seguridad al comparecer ante senadores
- El Financiero: Ebrard: en 2 semanas, resultados sobre la negociación con EU
Apuestan embajadores a bloque norteamericano para hacer frente a China
- El Economista: En agosto, sector primario creció con fuerza; la manufactura cayó
La economía mexicana creció 0.6% mensual: IGAE