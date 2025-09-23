Las de hoy | 23 de septiembre de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este martes 23 de septiembre.

El Universal: Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez

Reservan los datos por cinco años, bajo el argumento de que hacerlos públicos puede entorpecer la investigación que se sigue contra el líder de La Barredora.

Reforma: Hallan muertos a artista

Asesinan a colombianos. Aparecen en Edomex con narco-manta; se indaga supuesto ajuste de cuentas.

Excélsior: México denuncia ante ONU genocidio en Gaza

La Presidenta y el canciller De la Fuente se pronunciaron contra la violencia en la Franja y destacaron el reconocimiento de México a los estados de Israel y Palestina.

Milenio Diario: Freno fast track a factureras y cárcel a socios, avisa el SAT

Con reformas al código fiscal, “mano dura” a evasores que socavan miles de millones de pesos al erario, advierte Gari Flores; descarta persecución a contribuyentes cumplidos.

La Jornada: Principios de la ONU están bajo asalto como nunca antes: Guterres

Claudia Sheinbaum: que pare el genocidio en Gaza.

El Financiero: Se suma OCDE a revisiones al alza para México

Expectativas de analistas para el PIB en 2025 se mantienen en 0.5%.

El Economista: OCDE sube a 0.8% proyección del PIB de México; alerta riesgo de inflación

Resiliencia del sector exportador, clave para la mejoría.