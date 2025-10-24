Las de hoy | 24 de octubre de 2025

GENERANDO AUDIO...

Uno TV presenta las principales noticias de los diarios nacionales este viernes 24 de octubre.

El Universal: Crimen se embolsa 3 mil 600 millones de pesos al año por extorsionar a limoneros

Anualmente se producen 900 mil toneladas de esta fruta y los grupos delictivos cobran una cuota de dos pesos por cada kilo cortado y otros dos pesos por kilo empacado. Asesinan a otro líder citrícola, ahora en Veracruz.

Reforma: Devastan las lluvias 15 mil hectáreas agrícolas

Pierden en cinco estados seis mil cabezas de ganado.

Excélsior: Judicatura, bajo la lupa por 272 millones de pesos en opacidad

La Auditoría Superior señaló al organismo, hoy extinto, por deficiencias en el manejo de recursos destinados a la adquisición de bienes y a la contratación de servicios.

Milenio Diario: Trump rompe toda negociación comercial con su socio Canadá

Explota por campaña publicitaria de Ontario en televisión contra los aranceles. El huachicol, inexplicable sin cómplices en Estados Unidos, argumenta Sheinbaum.

La Jornada: Investiga la FGR a empresarios de EE. UU., revela Sheinbaum

Se tramitan órdenes de captura por huachicol fiscal, afirma.

El Financiero: Cabildean empresas en EE. UU. para fortalecer comercio, señala el CCE

El objetivo es reforzar el mensaje de integración hacia la revisión del T-MEC.

El Economista : Trump cancela negociaciones comerciales con Canadá

Buscan manipular decisiones judiciales en EE. UU., asegura.