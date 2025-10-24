Las de hoy | 24 de octubre de 2025
Uno TV presenta las principales noticias de los diarios nacionales este viernes 24 de octubre.
- El Universal: Crimen se embolsa 3 mil 600 millones de pesos al año por extorsionar a limoneros
Anualmente se producen 900 mil toneladas de esta fruta y los grupos delictivos cobran una cuota de dos pesos por cada kilo cortado y otros dos pesos por kilo empacado. Asesinan a otro líder citrícola, ahora en Veracruz.
- Reforma: Devastan las lluvias 15 mil hectáreas agrícolas
Pierden en cinco estados seis mil cabezas de ganado.
- Excélsior: Judicatura, bajo la lupa por 272 millones de pesos en opacidad
La Auditoría Superior señaló al organismo, hoy extinto, por deficiencias en el manejo de recursos destinados a la adquisición de bienes y a la contratación de servicios.
- Milenio Diario: Trump rompe toda negociación comercial con su socio Canadá
Explota por campaña publicitaria de Ontario en televisión contra los aranceles. El huachicol, inexplicable sin cómplices en Estados Unidos, argumenta Sheinbaum.
- La Jornada: Investiga la FGR a empresarios de EE. UU., revela Sheinbaum
Se tramitan órdenes de captura por huachicol fiscal, afirma.
- El Financiero: Cabildean empresas en EE. UU. para fortalecer comercio, señala el CCE
El objetivo es reforzar el mensaje de integración hacia la revisión del T-MEC.
- El Economista : Trump cancela negociaciones comerciales con Canadá
Buscan manipular decisiones judiciales en EE. UU., asegura.