Las de hoy | 24 de septiembre de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este miércoles 24 de septiembre.

El Universal: Dan ultimatum a farmacéuticas; “no estamos jugando”

Gobierno advierte a proveedores que si no entregan los medicamentos para finales de septiembre se rescindirán los contratos, se inhabilitarán o habrá denuncias penales si se detecta incumplimiento mal intencionado.

Reforma: Atacan en Culiacán a la nieta de Rocha

Dice gobierno de Sinaloa que fue intento de robo de camioneta.

Milenio Diario: Refuerzan la vigilancia satelital en transporte de hidrocarburos

Comisión Nacional de Energía actualiza estrategia con GPS y balizado de pipas, mientras que brugada endurece reglamento; nieta de Rocha, ilesa en ataque a camioneta

Excélsior: Redes criminales amplifican poder con uso de la IA

Empleando inteligencia artificial para rastrear a personas vulnerables o suplantar identidades, obtienen ganancias que pueden superar las que dejan las drogas.

La Jornada: Sólo EU salvará al mundo del infierno: Trump en la ONU

Se vanagloria de “poner fin a siete guerras”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El Financiero: Muestra economía signos de debilidad

Inegi: en julio se registró una contracción de 1.2% anual, la peor caída desde 2021.

El Economista: IED en producción automotriz y de camiones se redujo 41% en el ISEM

Las inversiones captadas en el periodo sumaron 3,592 millones de dólares.