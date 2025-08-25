Las de hoy | 25 de agosto de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este lunes 25 de agosto.

El Universal: Crimen controla precios de alimentos, construcción y útiles escolares en 10 estados

Pobladores, locatarios, transportistas y hasta autoridades aseguran a El Universal que existen células delincuenciales que determinan los costos de alimentos de la canasta básica.

Reforma: Otro Segalmex: dan 2 mil millones de pesos a “fachadas”

Registran domicilios inexistentes y usan identidades robadas.

Milenio Diario: Activistas elevan presión a Musk que retrasa despeje de Starship

Por problemas técnicos, SpaceX pospuso para hoy la décima prueba del cohete, mientras ambientalistas nacionales llevaron sus protestas en embarcaciones a 4 kilómetros de la torre de propulsión.

La Jornada: ONU: Israel convirtió en Gaza el “nunca más” en “otra vez”

Viven el infierno en todas las formas.

Excélsior: Piden un debate incluyente para la reforma electoral

Exconsejeros electorales, políticos, académicos y periodistas llaman a que la modificación sea diseñada con la participación de partidos, instituciones, academia y ciudadanía.

El Financiero: Confirma economía repunte al cierre del segundo trimestre

Hacia adelante se prevé débil desempeño, pese a un primer semestre mejor de lo previsto.

El Economista: México, el país más vulnerable por aranceles al acero y aluminio

Estados Unidos ha gravado más de 400 bienes derivados de los metales.