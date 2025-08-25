Las de hoy | 25 de agosto de 2025
Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este lunes 25 de agosto.
- El Universal: Crimen controla precios de alimentos, construcción y útiles escolares en 10 estados
Pobladores, locatarios, transportistas y hasta autoridades aseguran a El Universal que existen células delincuenciales que determinan los costos de alimentos de la canasta básica.
- Reforma: Otro Segalmex: dan 2 mil millones de pesos a “fachadas”
Registran domicilios inexistentes y usan identidades robadas.
- Milenio Diario: Activistas elevan presión a Musk que retrasa despeje de Starship
Por problemas técnicos, SpaceX pospuso para hoy la décima prueba del cohete, mientras ambientalistas nacionales llevaron sus protestas en embarcaciones a 4 kilómetros de la torre de propulsión.
- La Jornada: ONU: Israel convirtió en Gaza el “nunca más” en “otra vez”
Viven el infierno en todas las formas.
- Excélsior: Piden un debate incluyente para la reforma electoral
Exconsejeros electorales, políticos, académicos y periodistas llaman a que la modificación sea diseñada con la participación de partidos, instituciones, academia y ciudadanía.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
- El Financiero: Confirma economía repunte al cierre del segundo trimestre
Hacia adelante se prevé débil desempeño, pese a un primer semestre mejor de lo previsto.
- El Economista: México, el país más vulnerable por aranceles al acero y aluminio
Estados Unidos ha gravado más de 400 bienes derivados de los metales.