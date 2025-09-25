Las de hoy | 25 de septiembre de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este jueves 25 de septiembre.

El Universal: Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos

Luego de que el Gobierno les pusiera un ultimátum, la industria mexicana exige reglas claras para la entrega de medicamentos y el pago de 19 mil millones de pesos por adeudos.

Reforma: Concretan, por fin, venta de Banamex

Tras 3 años y medio logran comprador mexicano.

Milenio Diario: Guardia pretoriana vela por jerarcas de La Luz del Mundo

La captura de 38 hombres deja al descubierto un grupo armado denominado los Jahzer a la orden de ese culto; hallan arsenal en un predio de Vista Hermosa donde llevaban adiestramiento militar.

La Jornada: Acabaremos con el mercado negro del agua: Sheinbaum

Propone extinción de dominio por delitos hídricos.

Excélsior: Meten velocidad a reforma para atajar extorsión

El Senado aprobó, por unanimidad, la modificación constitucional para poner fin al cobro de piso; los congresos de Tamaulipas, Chiapas y Tabasco fueron los primeros en ratificarla.

El Financiero: Toma Chico Pardo 25% de Banamex

Será presidente del Consejo de Administración al cierre de la operación.

El Economista: Fernando Chico Pardo compra 25% de Banamex por $42,000 millones

La venta de activos del Banco, prioridad estratégica: Citi.