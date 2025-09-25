Las de hoy | 25 de septiembre de 2025
Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este jueves 25 de septiembre.
- El Universal: Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos
Luego de que el Gobierno les pusiera un ultimátum, la industria mexicana exige reglas claras para la entrega de medicamentos y el pago de 19 mil millones de pesos por adeudos.
- Reforma: Concretan, por fin, venta de Banamex
Tras 3 años y medio logran comprador mexicano.
- Milenio Diario: Guardia pretoriana vela por jerarcas de La Luz del Mundo
La captura de 38 hombres deja al descubierto un grupo armado denominado los Jahzer a la orden de ese culto; hallan arsenal en un predio de Vista Hermosa donde llevaban adiestramiento militar.
- La Jornada: Acabaremos con el mercado negro del agua: Sheinbaum
Propone extinción de dominio por delitos hídricos.
- Excélsior: Meten velocidad a reforma para atajar extorsión
El Senado aprobó, por unanimidad, la modificación constitucional para poner fin al cobro de piso; los congresos de Tamaulipas, Chiapas y Tabasco fueron los primeros en ratificarla.
- El Financiero: Toma Chico Pardo 25% de Banamex
Será presidente del Consejo de Administración al cierre de la operación.
- El Economista: Fernando Chico Pardo compra 25% de Banamex por $42,000 millones
La venta de activos del Banco, prioridad estratégica: Citi.