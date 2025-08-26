Las de hoy | 26 de agosto de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este martes 26 de agosto.

El Universal: Pagué a policías, militares y políticos: el “Mayo”

La fiscal general de Estados Unidos agradece la cooperación de México y dice que el cártel de Sinaloa está decapitado.

Reforma: Sobornó “El Mayo” 45 años al Poder

Se declara culpable de narco, tuvo en nómina militares y políticos.

Excélsior: Mayo nunca saldrá de la prisión, asegura Estados Unidos

El reino de terror de Ismael Zambada terminó, asegura Pamela Bondi, fiscal general estadounidense. Le imponen multa de 15 mil millones de dólares.

Milenio Diario: Zambada acepta culpas, pero no pacta; “colapso de un mito”: DEA

Pagará 15 mil millones de dólares, niega acuerdo de cooperación, destapa sobornos a militares y políticos y llama a narcos a evitar violencia: abogado. Bondi agradece ayuda a autoridades mexicanas.

La Jornada: “Corrompí a policías, militares y políticos”, expone el “Mayo” en Estados Unidos

Rechaza Sheinbaum preocupación de su gobierno. Zambada se declaró culpable en Nueva York de dos de 17 cargos. Dictarán la sentencia en 2026.

El Financiero: Banxico es pilar de la estabilidad, pero con retos: Sheinbaum

Banco Central, sector bancario y gobierno deben mejorar acceso al crédito.

El Economista: Balanza de pagos registró superávit de 206 millones de dólares en el segundo trimestre

Salida de capitales sumó 8 mil 711 millones de dólares en ese periodo.