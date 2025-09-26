Las de hoy | 26 de septiembre de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este viernes 26 de septiembre.

El Universal: Farmacéutica de India, vende con amparo… e incumple

Son Pharma fue inhabilitada en 2024 por no entregar medicamentos conforme a contrato, pero un tribunal federal suspendió la sanción. En este sexenio ganó una licitación y volvió a fallar.

Reforma: Arriesga México grado de inversión

Peligra perfil crediticio por elevada deuda. Sentencia Moody’s.

Excélsior: Perfilan reducciones en gasto de INE, Tribunal Electoral y Poder Judicial

El presupuesto de los organismos autónomos se ajustará a la baja, ya que las condiciones para 2026 no justifican aumentos, afirma Ricardo Monreal.

Milenio Diario: Reavivan Ayotzinapa con ataque al campo militar número uno

Grupo hace pintas, choca vehículo y le prende fuego. Testimonios de la rana y el pajarraco de Guerreros Unidos serán clave porque no hay queja de tortura.

La Jornada: Prohíbe Carta Magna toda negociación con recursos del pueblo

Salinas Pliego pide mesa de diálogo a Sheinbaum.

El Financiero: Recorta Banxico tasa; continuará con ciclo de bajas

Ajuste de 25 puntos base al nivel de 7.50% con votación de 4 a 1 en la Junta de Gobierno.

El Economista. Nueva embestida de Trump; habrá arancel de 25% a camiones pesados

México es el principal protagonista proveedor del mercado de Estados Unidos.