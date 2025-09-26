Las de hoy | 26 de septiembre de 2025

| 08:32 | Redacción Uno TV | UnoTV

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este viernes 26 de septiembre.

  • El Universal: Farmacéutica de India, vende con amparo… e incumple

Son Pharma fue inhabilitada en 2024 por no entregar medicamentos conforme a contrato, pero un tribunal federal suspendió la sanción. En este sexenio ganó una licitación y volvió a fallar.

  • Reforma: Arriesga México grado de inversión

Peligra perfil crediticio por elevada deuda. Sentencia Moody’s.

  • Excélsior: Perfilan reducciones en gasto de INE, Tribunal Electoral y Poder Judicial

El presupuesto de los organismos autónomos se ajustará a la baja, ya que las condiciones para 2026 no justifican aumentos, afirma Ricardo Monreal.

  • Milenio Diario: Reavivan Ayotzinapa con ataque al campo militar número uno

Grupo hace pintas, choca vehículo y le prende fuego. Testimonios de la rana y el pajarraco de Guerreros Unidos serán clave porque no hay queja de tortura.

  • La Jornada: Prohíbe Carta Magna toda negociación con recursos del pueblo

Salinas Pliego pide mesa de diálogo a Sheinbaum.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

  • El Financiero: Recorta Banxico tasa; continuará con ciclo de bajas

Ajuste de 25 puntos base al nivel de 7.50% con votación de 4 a 1 en la Junta de Gobierno.

  • El Economista. Nueva embestida de Trump; habrá arancel de 25% a camiones pesados

México es el principal protagonista proveedor del mercado de Estados Unidos.

Te recomendamos:

Dos ciclones podrían colisionar y crear “tormenta monstruo”: pronostican el temido efecto Fujiwhara

Ciencia y Tecnología

Dos ciclones podrían colisionar y crear “tormenta monstruo”: pronostican el temido efecto Fujiwhara

Pensionados del IMSS e ISSSTE: conozcan cuándo recibirán el aguinaldo 2025

Nacional

Pensionados del IMSS e ISSSTE: conozcan cuándo recibirán el aguinaldo 2025

TikTok se queda en Estados Unidos, Trump firma orden para que plataforma opere bajo control de sus aliados

Tecnología

TikTok se queda en Estados Unidos, Trump firma orden para que plataforma opere bajo control de sus aliados

Expertos en seguridad capacitaban a la guardia secreta de “La Luz del Mundo”

Michoacán

Expertos en seguridad capacitaban a la guardia secreta de “La Luz del Mundo”

Etiquetas: ,