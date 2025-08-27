Las de hoy | 27 de agosto de 2025

| 08:00 | Redacción Uno TV | UnoTV

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este miércoles 27 de agosto.

  • El Universal: En dos décadas, narco mexicano gana casi un billón de dólares

Hoy en día los cárteles obtienen hasta 80 mil millones de dólares al año por tráfico de drogas y migrantes, además del huachicol, señala fuente del gobierno de Estados Unidos.

  • Reforma: Sube robo de autos en 276% en Sinaloa

Provoca guerra de cártel, alzan delitos patrimoniales.

  • Excélsior: El “Mayo” Zambada sí puede revelar información a Estados Unidos

Aunque el acuerdo con la Fiscalía de Nueva York no incluye algún tipo de colaboración, el capo tiene datos que pueden utilizar judicialmente o para presionar a algunos personajes o gobiernos.

  • Milenio Diario: Estados Unidos empuja coalición antinarco, Francia va y Maduro pide ayuda

Marco Rubio resalta el combate multinacional en medio del despliegue de destructores hacia el Caribe y Argentina anuncia que se suma al cerco. El presidente de Venezuela toca la puerta de la ONU.

  • La Jornada: Para la DEA, García Luna, “Chapo” y “Mayo” son lo mismo: Sheinbaum

Lo calificó de gran narcotraficante. Refuta señalamiento de asesor de Trump sobre aumento de inseguridad en la Ciudad de México.

  • El Financiero: Aumenta población ocupada en 440 mil personas: Inegi

Cierra segundo trimestre con alza anual de 549 mil trabajadores en informalidad.

  • El Economista: Exportación de acero mexicano a Estados Unidos cayó 16.6% en el primer semestre

Comienzan a sentirse efectos de los aranceles.

