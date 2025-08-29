Las de hoy | 29 de agosto de 2025
Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este viernes 29 de agosto.
- El Universal: Ahora Sheinbaum y “Alito” intercambian reproches
La presidenta llama porro al dirigente priísta al señalar que el altercado en el Senado muestra lo que es el PRIAN. Moreno le responde que no se meta y que se dedique a gobernar.
- Reforma: Recibe 500 mil pesos en donativos ilegales
Acumula Noroña dinero extra por transmisiones en vivo. Viola ley por ingresos fuera del Senado, no los reporta en su declaración.
- Milenio Diario: Claudia tunde al porro de Alito que solicita protección a Segob
La presidenta compara al líder nacional priista con golpeadores de estudiantes de la UNAM en los 80. Moreno se organiza marcha, va al MP y responde que el trabajo de los gobiernos es dar resultados.
- Excélsior: Streaming abre puertas para el lavado de dinero
A través de la función Superchat, los creadores de contenido pueden recibir dinero vía donaciones que ofrecen anonimato y legitimidad a quienes buscan blanquear fondos.
- La Jornada: Ponen fin a la entrada de calzado que no pagaba impuestos
Buscan proteger a la industria nacional.
- El Financiero: Escala choque entre Casa Blanca y la Fed
Contraataca la gobernadora Cook e inicia batalla legal contra Trump.
- El Economista: La informalidad fue el motor del mercado laboral en el mes de julio
Sumaron 1.1 millones en el mes. En total hay 34.1 millones.