Las de hoy | 29 de agosto de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este viernes 29 de agosto.

El Universal: Ahora Sheinbaum y “Alito” intercambian reproches

La presidenta llama porro al dirigente priísta al señalar que el altercado en el Senado muestra lo que es el PRIAN. Moreno le responde que no se meta y que se dedique a gobernar.

Reforma: Recibe 500 mil pesos en donativos ilegales

Acumula Noroña dinero extra por transmisiones en vivo. Viola ley por ingresos fuera del Senado, no los reporta en su declaración.

Milenio Diario: Claudia tunde al porro de Alito que solicita protección a Segob

La presidenta compara al líder nacional priista con golpeadores de estudiantes de la UNAM en los 80. Moreno se organiza marcha, va al MP y responde que el trabajo de los gobiernos es dar resultados.

Excélsior: Streaming abre puertas para el lavado de dinero

A través de la función Superchat, los creadores de contenido pueden recibir dinero vía donaciones que ofrecen anonimato y legitimidad a quienes buscan blanquear fondos.

La Jornada: Ponen fin a la entrada de calzado que no pagaba impuestos

Buscan proteger a la industria nacional.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El Financiero: Escala choque entre Casa Blanca y la Fed

Contraataca la gobernadora Cook e inicia batalla legal contra Trump.

El Economista: La informalidad fue el motor del mercado laboral en el mes de julio

Sumaron 1.1 millones en el mes. En total hay 34.1 millones.