Las de hoy | 29 de septiembre de 2025
Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este lunes 29 de septiembre.
- El Universal: Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG
En 2021, la inteligencia detectó su posible corrupción. Desde Tabasco, dominaba el tráfico de drogas, migrantes y huachicoleo de Veracruz hasta Guatemala.
- Reforma: Aumentan en CDMX 107% los socavones
Pasan hundimientos de 80 a 166. Reportan desalojo de habitantes ante la ampliación de áreas inundadas.
- Milenio Diario: Mexicanos detenidos y los Jensen, en la misma red de huachicol: EE. UU.
Milenio tuvo acceso al expediente en el que se detalla la forma en que operaba el conglomerado de empresas estadounidenses, funcionarios públicos, civiles y hasta gasolineras.
- La Jornada: Iztapalapa: tromba dejó a 20 colonias entre aguas negras
Anuncia Brugada medidas para atender emergencia.
- Excélsior: Estados y municipios tendrán gasto récord
El gasto federalizado, que incluye participaciones y aportaciones para las entidades, sería de 2.8 billones de pesos, el más alto reportado desde 2019.
- El Financiero: Menor inflación permite ajustes a la tasa
Banxico: Recorte de 25 puntos base, decisión congruente con el panorama.
- El Economista: Exportaciones crecieron 7.4% en agosto, pese a los aranceles de EE. UU.
Ventas al exterior hilaron tres meses con aumento.