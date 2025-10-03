Las de hoy | 3 de octubre de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este 3 de octubre de septiembre.

El Universal: Con documento falso sacan de Aduanas mercancía incautada

Empresas importadoras en complicidad con funcionarios de la Agencia de Aduanas de México liberan cargamento con valor de 500 millones de pesos.

Reforma: Evaden factureras 54 mil millones de pesos

Reportan monto de 2022 a 2025. Revela Procuradora Federal que presentaron 59 denuncias.

Milenio Diario: Se triplica monto para programas sociales en comparación con 2019

El próximo año serán 992 mil 763 millones de pesos, según el paquete económico. Sumarán 4.5 billones de pesos y compensarán con Claudia van 1.8, es decir, 40% del total.

La Jornada: Asciende a 600 mil millones el daño por huachicol fiscal

Comparece a procuradora Grisel Galeano ante diputados.

Excelsior: Presidenta les corrige la plana

Claudia Sheinbaum llamó a eliminar el polémico artículo transitorio que avaló el Senado, debido a que es inconstitucional y no estaba incluido en la iniciativa original.

El Financiero: Hacienda: meta de ingresos para 2026 apuesta a consumo fuerte

Mayor captación fiscal hará que por primera vez impuestos representen 15.1% del PIB.

El Economista: Denuncias ante la Fiscalía General de la República contra factureras suman 54 mil 688 millones de pesos

En cuatro años acumularon 59 acusaciones.