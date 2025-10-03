Las de hoy | 3 de octubre de 2025
Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este 3 de octubre de septiembre.
- El Universal: Con documento falso sacan de Aduanas mercancía incautada
Empresas importadoras en complicidad con funcionarios de la Agencia de Aduanas de México liberan cargamento con valor de 500 millones de pesos.
- Reforma: Evaden factureras 54 mil millones de pesos
Reportan monto de 2022 a 2025. Revela Procuradora Federal que presentaron 59 denuncias.
- Milenio Diario: Se triplica monto para programas sociales en comparación con 2019
El próximo año serán 992 mil 763 millones de pesos, según el paquete económico. Sumarán 4.5 billones de pesos y compensarán con Claudia van 1.8, es decir, 40% del total.
- La Jornada: Asciende a 600 mil millones el daño por huachicol fiscal
Comparece a procuradora Grisel Galeano ante diputados.
- Excelsior: Presidenta les corrige la plana
Claudia Sheinbaum llamó a eliminar el polémico artículo transitorio que avaló el Senado, debido a que es inconstitucional y no estaba incluido en la iniciativa original.
- El Financiero: Hacienda: meta de ingresos para 2026 apuesta a consumo fuerte
Mayor captación fiscal hará que por primera vez impuestos representen 15.1% del PIB.
- El Economista: Denuncias ante la Fiscalía General de la República contra factureras suman 54 mil 688 millones de pesos
En cuatro años acumularon 59 acusaciones.