Las de hoy | 3 de octubre de 2025

| 08:32 | Redacción Uno TV | UnoTV

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este 3 de octubre de septiembre.

  • El Universal: Con documento falso sacan de Aduanas mercancía incautada

Empresas importadoras en complicidad con funcionarios de la Agencia de Aduanas de México liberan cargamento con valor de 500 millones de pesos.

  • Reforma: Evaden factureras 54 mil millones de pesos

Reportan monto de 2022 a 2025. Revela Procuradora Federal que presentaron 59 denuncias.

  • Milenio Diario: Se triplica monto para programas sociales en comparación con 2019

El próximo año serán 992 mil 763 millones de pesos, según el paquete económico. Sumarán 4.5 billones de pesos y compensarán con Claudia van 1.8, es decir, 40% del total.

  • La Jornada: Asciende a 600 mil millones el daño por huachicol fiscal

Comparece a procuradora Grisel Galeano ante diputados.

  • Excelsior: Presidenta les corrige la plana

Claudia Sheinbaum llamó a eliminar el polémico artículo transitorio que avaló el Senado, debido a que es inconstitucional y no estaba incluido en la iniciativa original.

  • El Financiero: Hacienda: meta de ingresos para 2026 apuesta a consumo fuerte

Mayor captación fiscal hará que por primera vez impuestos representen 15.1% del PIB.

  • El Economista: Denuncias ante la Fiscalía General de la República contra factureras suman 54 mil 688 millones de pesos

En cuatro años acumularon 59 acusaciones.

