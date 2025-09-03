Las de hoy | 3 de septiembre de 2025

  • El Universal: Pensiones de ministros en el retiro costarán al año 27.2 millones de pesos

El monto corresponde a la suma de lo que se dará a 17 exintegrantes del Pleno de la Corte. Luis María Aguilar y Arturo Zaldívar son quienes reciben más.

  • Reforma: Matan a subsecretario de Gobierno de Evelyn

Disparan contra Hussein Nabor Guillén, de Secretaría del Bienestar.

  • Milenio Diario. Con misil, Estados Unidos destruye lancha venezolana… y Rubio llega a México

Trump divulga ataque contra un bote que zarpó de Venezuela porque argumenta pertenecía a la banda Tren de Aragua y transportaba droga. Mata a 11.

  • La Jornada: Ingerencia de Estados Unidos en México, inaceptable: Claudia Sheinbaum

Hay quien insiste en ese país para que haya una intervención, señala.

  • Excélsior: Fortalecer policías, la clave contra el crimen

La Presidenta y el secretario de Seguridad pidieron a los estados reforzar sus fuerzas e inteligencia para sumar en el combate a la inseguridad.

  • El Financiero: Ofrece Pemex recomprar bonos por 10 mil millones de dólares

Buscará gobierno financiamiento para entregar los recursos a la petrolera.

  • El Economista: Pemex afina con privados contratos mixtos para producir petróleo

Producirá 450 mil barriles en el 2033, de acuerdo con el plan.

