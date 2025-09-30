Las de hoy | 30 de septiembre de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este martes 30 de septiembre.

El Universal: Sheinbaum: no hay fuego amigo; Adán: sé quien es

La presidenta dice que no hay investigación contra el senador morenista y que en su gobierno no se cubre a nadie; López Hernández reconoce ingresos por 109 millones de pesos.

Reforma: Decomisan a CJNG 29 mil mdp… en EE. UU.

Reportan que la DEA arrestó además a 670 ligados con el cártel.

Excélsior: Cae El Viejón, jefe operativo de La Barredora

Elementos militares y de seguridad detuvieron en Jalisco al líder del grupo criminal que encabezara Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad de Tabasco.

Milenio Diario: Trump propone paz en Gaza con él y Blair como garantes

Entrega de rehenes israelíes o cuerpos, liberación de 250 palestinos condenados a cadena perpetua y desarme de Hamás, que aún no responde, entre los puntos; Netanyahu y la ANP, de acuerdo.

La Jornada: No lo pedí yo, pero guiaré el gobierno en Gaza: Trump

Israel acepta su plan de 20 puntos.

El Financiero: Empleo muestra debilidad durante agosto

Inegi: población ocupada en el país bajó en 201 mil personas frente a 2024.

El Economista: Mercado laboral levanta banderas de alerta en agosto por desocupación

Se perdieron 1.3 millones de plazas, todas informales.