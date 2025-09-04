Las de hoy | 4 de septiembre de 2025
Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este jueves 4 de septiembre.
- El Universal: Acuerdan respeto territorial en lucha contra cárteles
México y Estados Unidos pactan realizar trabajo coordinado para desmantelar al crimen organizado, combatir drogas, tráfico de armas y de personas y robo de combustibles. Se comprometen a respetar las soberanías.
- Reforma: Emplaza Estados Unidos a México por prácticas anti-T-MEC
Pide Marco Rubio a Sheinbaum eliminar barreras al comercio.
- Milenio Diario: Gobierno de México el que más coopera contra el crimen: Rubio
Pacta con Sheinbaum plan de cuatro puntos sobre seguridad, reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza y respeto a la soberanía. Un grupo de alto nivel dará seguimiento.
- Excélsior: Cooperación y respeto
La presidenta y Marco Rubio acordaron la creación de un grupo de alto nivel que dará seguimiento al combate a los cárteles, al tráfico de drogas y de armas y al reforzamiento de la seguridad fronteriza.
- La Jornada: Entre México y Estados Unidos, histórica cooperación anticrimen: Rubio
Sellan ambos países entendimiento en seguridad.
- El Financiero: Acuerdan México y Estados Unidos plan de seguridad fronteriza
Grupo de alto nivel. Pactan hacer investigación sobre el tráfico de precursores de fentanilo.
- El Economista: Se comprometen México y Estados Unidos a fortalecer la colaboración
Piden quitar barreras comerciales y no comerciales.