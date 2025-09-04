Las de hoy | 4 de septiembre de 2025

| 08:30 | Redacción Uno TV | UnoTV

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este jueves 4 de septiembre.

  • El Universal: Acuerdan respeto territorial en lucha contra cárteles

México y Estados Unidos pactan realizar trabajo coordinado para desmantelar al crimen organizado, combatir drogas, tráfico de armas y de personas y robo de combustibles. Se comprometen a respetar las soberanías.

  • Reforma: Emplaza Estados Unidos a México por prácticas anti-T-MEC

Pide Marco Rubio a Sheinbaum eliminar barreras al comercio.

  • Milenio Diario: Gobierno de México el que más coopera contra el crimen: Rubio

Pacta con Sheinbaum plan de cuatro puntos sobre seguridad, reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza y respeto a la soberanía. Un grupo de alto nivel dará seguimiento.

  • Excélsior: Cooperación y respeto

La presidenta y Marco Rubio acordaron la creación de un grupo de alto nivel que dará seguimiento al combate a los cárteles, al tráfico de drogas y de armas y al reforzamiento de la seguridad fronteriza.

  • La Jornada: Entre México y Estados Unidos, histórica cooperación anticrimen: Rubio

Sellan ambos países entendimiento en seguridad.

  • El Financiero: Acuerdan México y Estados Unidos plan de seguridad fronteriza

Grupo de alto nivel. Pactan hacer investigación sobre el tráfico de precursores de fentanilo.

  • El Economista: Se comprometen México y Estados Unidos a fortalecer la colaboración

Piden quitar barreras comerciales y no comerciales.

