Las de hoy | 5 de septiembre de 2025

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este viernes 5 de septiembre.

El Universal: Alertan por repunte de fraudes bancarios con Inteligencia Artificial

La Banca Comercial recibió reclamaciones por 22 mil millones de pesos en el primer semestre del año. 70% por estafas entre las que se encuentran las cometidas con esta tecnología.

Reforma: Paga Congreso mil millones de pesos en edificio ¡y les falta!

Derrochan diputados desde 2023 en inmueble en San Lázaro.

Milenio Diario. Mundial: militares protegerán de drones a futbolistas y al turismo

Coronel Vicente Jerónimo Gamboa del Grupo de Respuesta a Emergencias detalla el despliegue en estadios, hoteles y aeropuertos. También se trabaja en la línea 2 del metro.

Excélsior: Suprema Corte dictará justicia a contrarreloj

Para centrarse en el fondo de los asuntos y no alargar las sesiones del Pleno. Los ministros tendrán la palabra con cronómetro durante lapsos de 10, 7, 5 o 3 minutos.

La Jornada: Dos casas de Venezuela sobrevolaron buque de Estados Unidos: Washington

Operación altamente provocativa.

El Financiero. Exportaciones a Estados Unidos en nivel sin precedente durante julio

México proveyó 15.5% de las importaciones de Estados Unidos. Canadá el 11% y China quedó en tercer sitio con el 9%.

El Economista: Superávit comercial de México con Estados Unidos a julio, en récord: 112 mil 587 millones de dólares

Creció 17.4% de enero a julio contra ese lapso de 2024.