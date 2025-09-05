Las de hoy | 5 de septiembre de 2025

| 08:17 | Redacción Uno TV | UnoTV

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este viernes 5 de septiembre.

  • El Universal: Alertan por repunte de fraudes bancarios con Inteligencia Artificial

La Banca Comercial recibió reclamaciones por 22 mil millones de pesos en el primer semestre del año. 70% por estafas entre las que se encuentran las cometidas con esta tecnología.

  • Reforma: Paga Congreso mil millones de pesos en edificio ¡y les falta!

Derrochan diputados desde 2023 en inmueble en San Lázaro.

  • Milenio Diario. Mundial: militares protegerán de drones a futbolistas y al turismo

Coronel Vicente Jerónimo Gamboa del Grupo de Respuesta a Emergencias detalla el despliegue en estadios, hoteles y aeropuertos. También se trabaja en la línea 2 del metro.

  • Excélsior: Suprema Corte dictará justicia a contrarreloj

Para centrarse en el fondo de los asuntos y no alargar las sesiones del Pleno. Los ministros tendrán la palabra con cronómetro durante lapsos de 10, 7, 5 o 3 minutos.

  • La Jornada: Dos casas de Venezuela sobrevolaron buque de Estados Unidos: Washington

Operación altamente provocativa.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

  • El Financiero. Exportaciones a Estados Unidos en nivel sin precedente durante julio

México proveyó 15.5% de las importaciones de Estados Unidos. Canadá el 11% y China quedó en tercer sitio con el 9%.

  • El Economista: Superávit comercial de México con Estados Unidos a julio, en récord: 112 mil 587 millones de dólares

Creció 17.4% de enero a julio contra ese lapso de 2024.

Te recomendamos:

Alertan por fraude con billetes G5 falsos en redes sociales

Negocios

Alertan por fraude con billetes G5 falsos en redes sociales

Presume Embajada de EE. UU. decomiso de 300 toneladas de químicos; iban para el Cártel de Sinaloa

Estados Unidos

Presume Embajada de EE. UU. decomiso de 300 toneladas de químicos; iban para el Cártel de Sinaloa

Captan al “fantasma de las montañas” en increíble imagen

Ruta a China

Captan al “fantasma de las montañas” en increíble imagen

Muere portero brasileño tras recibir un balonazo en el pecho en pleno partido

Deportes

Muere portero brasileño tras recibir un balonazo en el pecho en pleno partido

Etiquetas: ,