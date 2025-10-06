Las de hoy | 6 de octubre de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este lunes 6 de octubre.

El Universal: Birmex da contrato a empresa cuestionada

Le adjudica un acuerdo para el reparto de medicamentos, pese a que la compañía fue señalada por la ASF por no comprobar la entrega de fármacos.

Reforma: Pierde el IMSS a 34 mil patrones

Alertan por sobreregulación. Sube 50% costo de empleo formal tras las recientes reformas laborales.

Excélsior: “No camino sola y no gobierno sola”

Ante un Zócalo capitalino repleto, la presidenta reiteró su misión de seguir transformando el país; destacó la baja en los homicidios y el incremento de programas sociales.

Milenio Diario: La honestidad es la regla y quien robe irá ante la justicia: Claudia

La presidenta termina su gira de rendición de cuentas en el Zócalo ante 400 mil personas de todos los sectores; lanza vivas a la dignidad del pueblo y asegura: “vamos por el camino correcto”.

La Jornada: Sheinbaum: en la 4T no hay cabida para la corrupción

“Vamos por el camino correcto”, subraya en mitin. Confía en que con Estados Unidos y otras naciones habrá buenos acuerdos comerciales.

El Financiero: Vamos por el camino correcto: Sheinbaum

“Quien robe al pueblo, enfrentará a la justicia”, advierte la presidenta; “el poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad”, enfatiza.

El Economista: Gobierno endurece el reglamento para el mercado de los hidrocarburos

Se publicó en el DOF nueva regulación para esa actividad.