Las de hoy | 7 de agosto de 2025
Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este jueves 7 de agosto.
- El Universal: Trump se da tiro en el pie: políticas golpean al turismo
Medidas como la revisión de las redes y dispositivos de los viajeros están llevando a muchos a buscar destinos más amigables, donde no se les trate como sospechosos.
- Reforma: ‘Controlan’ gasolina y sale… ¡más cara!
Caída en precio internacional no llega al consumidor mexicano.
- Milenio Diario: Tadei no se ve en campaña y sigue defendiendo autonomía del INE
La consejera presidenta reivindica la labor de los organismos estatales, rechaza que el Instituto tenga enemigos y ratifica que resultará escabroso conformarlo por voto popular.
- La Jornada: “Histórico”, el registro de un millón 291 mil empleados de apps al IMSS
Avance de la 4T: Sheinbaum. Se solventa deuda hacia quienes laboran en condiciones precarias y es un ejemplo para el mundo, dice la presidenta.
- Excélsior: Enterrarán reglas electorales del PRI
El comisionado presidencial apoya que se corte el presupuesto que los partidos utilizan para mantener burocracias de lambiscones de los dirigentes.
- El Financiero: Paga México 6.5% de arancel, el más bajo del mundo: Ebrard
El país evitó caer en la línea de fuego de los nuevos gravámenes en el comercio global.
- El Economista. México amplía su liderazgo en Estados Unidos como proveedor automotriz
En enero-junio aportó casi 40% de las compras en ese sector.