Las de hoy | 7 de agosto de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este jueves 7 de agosto.

El Universal: Trump se da tiro en el pie: políticas golpean al turismo

Medidas como la revisión de las redes y dispositivos de los viajeros están llevando a muchos a buscar destinos más amigables, donde no se les trate como sospechosos.

Reforma: ‘Controlan’ gasolina y sale… ¡más cara!

Caída en precio internacional no llega al consumidor mexicano.

Milenio Diario: Tadei no se ve en campaña y sigue defendiendo autonomía del INE

La consejera presidenta reivindica la labor de los organismos estatales, rechaza que el Instituto tenga enemigos y ratifica que resultará escabroso conformarlo por voto popular.

La Jornada: “Histórico”, el registro de un millón 291 mil empleados de apps al IMSS

Avance de la 4T: Sheinbaum. Se solventa deuda hacia quienes laboran en condiciones precarias y es un ejemplo para el mundo, dice la presidenta.

Excélsior: Enterrarán reglas electorales del PRI

El comisionado presidencial apoya que se corte el presupuesto que los partidos utilizan para mantener burocracias de lambiscones de los dirigentes.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El Financiero: Paga México 6.5% de arancel, el más bajo del mundo: Ebrard

El país evitó caer en la línea de fuego de los nuevos gravámenes en el comercio global.

El Economista. México amplía su liderazgo en Estados Unidos como proveedor automotriz

En enero-junio aportó casi 40% de las compras en ese sector.