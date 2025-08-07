Las de hoy | 7 de agosto de 2025

| 08:17 | Redacción Uno TV | UnoTV

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este jueves 7 de agosto.

  • El Universal: Trump se da tiro en el pie: políticas golpean al turismo

Medidas como la revisión de las redes y dispositivos de los viajeros están llevando a muchos a buscar destinos más amigables, donde no se les trate como sospechosos.

  • Reforma: ‘Controlan’ gasolina y sale… ¡más cara!

Caída en precio internacional no llega al consumidor mexicano.

  • Milenio Diario: Tadei no se ve en campaña y sigue defendiendo autonomía del INE

La consejera presidenta reivindica la labor de los organismos estatales, rechaza que el Instituto tenga enemigos y ratifica que resultará escabroso conformarlo por voto popular.

  • La Jornada: “Histórico”, el registro de un millón 291 mil empleados de apps al IMSS

Avance de la 4T: Sheinbaum. Se solventa deuda hacia quienes laboran en condiciones precarias y es un ejemplo para el mundo, dice la presidenta.

  • Excélsior: Enterrarán reglas electorales del PRI

El comisionado presidencial apoya que se corte el presupuesto que los partidos utilizan para mantener burocracias de lambiscones de los dirigentes.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

  • El Financiero: Paga México 6.5% de arancel, el más bajo del mundo: Ebrard

El país evitó caer en la línea de fuego de los nuevos gravámenes en el comercio global.

  • El Economista. México amplía su liderazgo en Estados Unidos como proveedor automotriz

En enero-junio aportó casi 40% de las compras en ese sector.

Te recomendamos:

Reactivan redadas en Los Ángeles con operativo “caballo de Troya”

Estados Unidos

Reactivan redadas en Los Ángeles con operativo “caballo de Troya”

Alerta sanitaria por pasta dental Colgate: Cofepris ordena retirarla del mercado

Salud

Alerta sanitaria por pasta dental Colgate: Cofepris ordena retirarla del mercado

¿Cómo registrar a alumnos de preescolar, primaria y secundaria para la Beca Rita Cetina?

Becas

¿Cómo registrar a alumnos de preescolar, primaria y secundaria para la Beca Rita Cetina?

Yolanda Andrade revela que padece dos enfermedades incurables

Entretenimiento

Yolanda Andrade revela que padece dos enfermedades incurables

Etiquetas: ,