Las de hoy | 7 de mayo de 2025

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este miércoles 7 de mayo.

El Universal: Empresas fachada de Estados Unidos compran huachicol a cárteles

Contrabandean el crudo que delincuentes sustraen de Pemex y lo venden a otros países. Por cada envío obtienen hasta 5 millones de dólares.

Reforma: Cae en Estados Unidos fentanilo… tras cruzar México

Decomiso equivaldría a 84 millones de dólares.

Excélsior: La sucesión

Inicia con clave para elegir al Papa 267. Dos cardenales mexicanos, el menor número desde 1978, podrán votar por el nuevo pontífice. En nuestro país no hay jerarcas afines a Francisco, Másferrer.

Milenio Diario: El T-MEC, muy efectivo, pero hay que ajustarlo o acabarlo: Trump

Me reuní con los propietarios de Canadá en la campaña y no está a la venta. No va a estar nunca, Carney. Nunca digas nunca, le responde el jefe de la Casa Blanca.

La Jornada: Como nunca, exportaciones de México a Estados Unidos

Récord de 131 mil 299 millones de dólares.

El Financiero: Impone México récord en envíos de bienes a Estados Unidos

En marzo, la más alta exportación pese a aranceles de Trump.

El Economista: Exportaciones de México a Estados Unidos en marzo libran impacto arancelario

Crecieron 15.4%, superior al de otros socios comerciales.