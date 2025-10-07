Las de hoy | 7 de octubre de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este martes 7 de octubre.

El Universal: Proveen empresas sancionadas por EE. UU. a gobiernos de BCS, Sinaloa y Sonora

Surten productos químicos y de laboratorio a universidades públicas, dependencias y a los “Chapitos”; la administración de Trump tiene en la mira al Cártel de Sinaloa: ha castigado a 27 compañías ligadas a esta organización.

Reforma: Exigen en la UNAM luz, agua y ¡papel!

Exhiben estudiantes carencias en la institución. Reclaman alumnos tener baños dignos con agua, jabón y papel suficiente.

La Jornada: Tragedia en CCH Sur marca “un antes y un después” en la UNAM

Rechaza el rector que la autonomía obstruya la ley.

Milenio Diario: Reporta Defensa cifra récord en decomiso de narcocámaras

Se dispara el desmantelamiento de equipos C5, que incluyen hasta los de alta gama; polleros cobran 15 mil dólares por intentar cruzar a los migrantes en ambulancias.

Excélsior: Avanzan los cambios a Ley de Aduanas

Con cinco modificaciones, la propuesta de la presidenta Sheinbaum fue aprobada en comisiones de San Lázaro y se perfila para ser avalada hoy en el pleno.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El Financiero: Tiene México oportunidad de relocalizar inversiones

El país está ante la mejor coyuntura de los últimos 100 años.

El Economista: Se le indigesta a Grupo México la oferta por activos de Banamex

Perdió 193,224 millones de pesos en valor bursátil en la Bolsa Mexicana de Valores.