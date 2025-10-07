Las de hoy | 7 de octubre de 2025

| 09:13 | Redacción Uno TV | UnoTV

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este martes 7 de octubre.

  • El Universal: Proveen empresas sancionadas por EE. UU. a gobiernos de BCS, Sinaloa y Sonora

Surten productos químicos y de laboratorio a universidades públicas, dependencias y a los “Chapitos”; la administración de Trump tiene en la mira al Cártel de Sinaloa: ha castigado a 27 compañías ligadas a esta organización.

  • Reforma: Exigen en la UNAM luz, agua y ¡papel!

Exhiben estudiantes carencias en la institución. Reclaman alumnos tener baños dignos con agua, jabón y papel suficiente.

  • La Jornada: Tragedia en CCH Sur marca “un antes y un después” en la UNAM

Rechaza el rector que la autonomía obstruya la ley.

  • Milenio Diario: Reporta Defensa cifra récord en decomiso de narcocámaras

Se dispara el desmantelamiento de equipos C5, que incluyen hasta los de alta gama; polleros cobran 15 mil dólares por intentar cruzar a los migrantes en ambulancias.

  • Excélsior: Avanzan los cambios a Ley de Aduanas

Con cinco modificaciones, la propuesta de la presidenta Sheinbaum fue aprobada en comisiones de San Lázaro y se perfila para ser avalada hoy en el pleno.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

  • El Financiero: Tiene México oportunidad de relocalizar inversiones

El país está ante la mejor coyuntura de los últimos 100 años.

  • El Economista: Se le indigesta a Grupo México la oferta por activos de Banamex

Perdió 193,224 millones de pesos en valor bursátil en la Bolsa Mexicana de Valores.

Te recomendamos:

Infonavit simplifica requisitos: jóvenes podrán obtener crédito con seis meses cotizados

Nacional

Infonavit simplifica requisitos: jóvenes podrán obtener crédito con seis meses cotizados

Seis mexicanos detenidos en Gaza son liberados y regresan a México

Nacional

Seis mexicanos detenidos en Gaza son liberados y regresan a México

Juez gira orden de arresto a Lex Ashton “N” por homicidio en el CCH Sur

Ciudad de México

Juez gira orden de arresto a Lex Ashton “N” por homicidio en el CCH Sur

Clark, Devoret y Martinis ganan Nobel de Física 2025 por avances en mecánica cuántica

Ciencia y Tecnología

Clark, Devoret y Martinis ganan Nobel de Física 2025 por avances en mecánica cuántica

Etiquetas: ,