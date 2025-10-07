Las de hoy | 7 de octubre de 2025
Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este martes 7 de octubre.
- El Universal: Proveen empresas sancionadas por EE. UU. a gobiernos de BCS, Sinaloa y Sonora
Surten productos químicos y de laboratorio a universidades públicas, dependencias y a los “Chapitos”; la administración de Trump tiene en la mira al Cártel de Sinaloa: ha castigado a 27 compañías ligadas a esta organización.
- Reforma: Exigen en la UNAM luz, agua y ¡papel!
Exhiben estudiantes carencias en la institución. Reclaman alumnos tener baños dignos con agua, jabón y papel suficiente.
- La Jornada: Tragedia en CCH Sur marca “un antes y un después” en la UNAM
Rechaza el rector que la autonomía obstruya la ley.
- Milenio Diario: Reporta Defensa cifra récord en decomiso de narcocámaras
Se dispara el desmantelamiento de equipos C5, que incluyen hasta los de alta gama; polleros cobran 15 mil dólares por intentar cruzar a los migrantes en ambulancias.
- Excélsior: Avanzan los cambios a Ley de Aduanas
Con cinco modificaciones, la propuesta de la presidenta Sheinbaum fue aprobada en comisiones de San Lázaro y se perfila para ser avalada hoy en el pleno.
- El Financiero: Tiene México oportunidad de relocalizar inversiones
El país está ante la mejor coyuntura de los últimos 100 años.
- El Economista: Se le indigesta a Grupo México la oferta por activos de Banamex
Perdió 193,224 millones de pesos en valor bursátil en la Bolsa Mexicana de Valores.