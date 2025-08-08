Las de hoy | 8 de agosto de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este viernes 8 de agosto.

El Universal: Desconocen rendimiento de los médicos cubanos

La Secretaría de Salud, IMSS e IMSS Bienestar no tienen registros de evaluación de perfil y desempeño. Se tiran la bolita sobre la responsabilidad de dar informes.

Reforma: Sufre frontera sequía… y urgen a pagar agua

Biden abrió la puerta para ampliar plazo; Trump amaga: pagan o aranceles. Adeuda México, 58% de su compromiso con Estados Unidos quedan 78 días.

Milenio Diario: Luz Helena: “no se puede hablar de soberanía sin la energética”

La secretaria del ramo plantea que con Sheinbaum se retomó la planeación a largo plazo, con programas estratégicos y de inversión, incluida la privada, que ofrecen un rumbo claro y metas realizables.

Excélsior: Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por la cabeza de Maduro

No escapará de la justicia, fiscal general. El gobierno de Trump acusó al presidente de Venezuela de traficar drogas con ayuda del cártel de Sinaloa. DEA le ha incautado 30 toneladas de cocaína.

La Jornada: Invertirán 12 mil millones de pesos en producción local de medicamentos

Cuatro farmacéuticas generarán 3 mil plazas directas.

El Financiero: Banxico modera baja, pero no cierra ciclo aún

Analistas prevén al menos un recorte más de un cuarto de punto este año.

El Economista: La producción y exportación de autos en julio, con cifras históricas

En los primeros siete meses, ensamble logró récord.