Las de hoy | 8 de octubre de 2025

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este miércoles 8 de octubre.

El Universal: Van por 14 mandos de La Barredora, son objetivos prioritarios

El grupo criminal de Hernán Bermúdez aún cuenta con operadores, a quienes el Gobierno Federal busca detener para terminar de desmantelar la organización.

Reforma: Hace gira Noroña en avión privado

Gasta -al menos- $280 mil en viaje para “asambleas informativas”. Usa morenista aeronave de lujo para ir a Coahuila a “”informe” partidista.

Milenio Diario: La orden fue pacificar y ya bajó 32% homicidio: García Harfuch

Atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de capacidades de inteligencia e investigación más coordinación federal y estatal, los ejes, dice el secretario de Seguridad.

Excélsior: Homicidios dolosos caen 32% en un año

En los primeros 12 meses de Gobierno, el promedio diario de asesinatos en el país bajó de 86.9 a 59.5 casos, 27 menos, resaltó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Jornada: Tras el ataque de Hamas hace dos años, Israel inició el genocidio

La incursión dejó mil 200 muertos y 250 rehenes.

El Financiero: Ven expertos al país como epicentro tecnológico

La propiedad intelectual será pieza clave para el desarrollo futuro de México, plantean en North Capital Forum.

El Economista: Trump amaga con eliminar el T-Mec y crear acuerdos bilaterales

Lo mencionó en reunión con primer ministro de Canadá.