Las de hoy | 8 de septiembre de 2025
Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este lunes 8 de septiembre.
- El Universal: Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol
Aduanas trabaja con la Fiscalía General de la República; van contra militares, civiles y empresarios, entre ellos Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.
- Reforma: Dan a marinos 1.7 mdp por cada huachi-buque
Director de aduana de Tampico obtuvo 24 millones de pesos por pasar 14 barcos.
- Milenio Diario: Cobraban 1.7 mdp por cada buque cargado de huachicol en Tampico
Santo, un testigo de FGR, participó en 14 casos que dejaron 24.5 millones de pesos; respaldan García Harfuch y Gertz Manero a Rafael Ojeda, quien desde 2023 alertó del fraude.
- La Jornada: Pidió exsecretario de Semar investigar a su personal: Gertz
Rafael Ojeda denunció “problemas” hace dos años.
- Excélsior: Atajan impunidad con golpe a huachicol fiscal
La red de empresarios, marinos y exfuncionarios empleaba documentos apócrifos para mover el combustible; Gertz Manero destaca colaboración con la Semar.
- El Financiero: Urgen mantener disciplina fiscal en 2026
Paquete económico: ven legisladores y analistas, presupuesto con poco margen.
- El Economista: Paquete económico 2026 incluye una reforma a fondo de las aduanas
Hoy se presenta el documento para su análisis y discusión.