Las de hoy | 8 de septiembre de 2025

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este lunes 8 de septiembre.

El Universal: Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol

Aduanas trabaja con la Fiscalía General de la República; van contra militares, civiles y empresarios, entre ellos Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.

Reforma: Dan a marinos 1.7 mdp por cada huachi-buque

Director de aduana de Tampico obtuvo 24 millones de pesos por pasar 14 barcos.

Milenio Diario: Cobraban 1.7 mdp por cada buque cargado de huachicol en Tampico

Santo, un testigo de FGR, participó en 14 casos que dejaron 24.5 millones de pesos; respaldan García Harfuch y Gertz Manero a Rafael Ojeda, quien desde 2023 alertó del fraude.

La Jornada: Pidió exsecretario de Semar investigar a su personal: Gertz

Rafael Ojeda denunció “problemas” hace dos años.

Excélsior: Atajan impunidad con golpe a huachicol fiscal

La red de empresarios, marinos y exfuncionarios empleaba documentos apócrifos para mover el combustible; Gertz Manero destaca colaboración con la Semar.

El Financiero: Urgen mantener disciplina fiscal en 2026

Paquete económico: ven legisladores y analistas, presupuesto con poco margen.

El Economista: Paquete económico 2026 incluye una reforma a fondo de las aduanas

Hoy se presenta el documento para su análisis y discusión.