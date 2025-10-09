Las de hoy | 9 de octubre de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este jueves 9 de octubre.

El Universal: Sobrinos de Ojeda tejieron red para lavar sus ganancias de huachicol fiscal

De acuerdo con la FGR, Manuel y Fernando Farías simularon operaciones y adquirieron inmuebles y vehículos en efectivo.

Reforma: Pide IP frenar IEPS a refrescos

Consideran que no es ‘impuesto saludable’. Dice Gobierno que gravar bebidas reducirá consumo y daños a la salud.

Milenio Diario: Repliegue y entrega de rehenes “pronto”, pactan Israel y Hamás

Aplaude Trump el “éxito diplomático” que representa el primer paso en el plan de paz para Gaza, confirmado por la milicia palestina; incluye cese del fuego y entrada de ayuda humanitaria.

La Jornada: Dudas sobre “acuerdo” Israel-Hamás que anunció Trump

El norte de Gaza sigue siendo de combate peligrosa advierte Tel Aviv.

Excélsior: México tiene T-MEC para rato: canciller

Ante senadores, Juan Ramón de la Fuente afirmó que no se saldrán con la suya quienes piensan que no se tendrá una buena revisión del acuerdo comercial trilateral.

El Financiero: Asegurar más inversión, reto de México: Foro Económico Mundial

Børge Brende. requiere economía crecer a tasas de 3%.

El Economista: Se crearon 333,303 empleos formales en los primeros nueve meses: IMSS

En septiembre, la generación fue de 116,765 plazas.