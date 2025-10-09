Las de hoy | 9 de octubre de 2025
Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este jueves 9 de octubre.
- El Universal: Sobrinos de Ojeda tejieron red para lavar sus ganancias de huachicol fiscal
De acuerdo con la FGR, Manuel y Fernando Farías simularon operaciones y adquirieron inmuebles y vehículos en efectivo.
- Reforma: Pide IP frenar IEPS a refrescos
Consideran que no es ‘impuesto saludable’. Dice Gobierno que gravar bebidas reducirá consumo y daños a la salud.
- Milenio Diario: Repliegue y entrega de rehenes “pronto”, pactan Israel y Hamás
Aplaude Trump el “éxito diplomático” que representa el primer paso en el plan de paz para Gaza, confirmado por la milicia palestina; incluye cese del fuego y entrada de ayuda humanitaria.
- La Jornada: Dudas sobre “acuerdo” Israel-Hamás que anunció Trump
El norte de Gaza sigue siendo de combate peligrosa advierte Tel Aviv.
- Excélsior: México tiene T-MEC para rato: canciller
Ante senadores, Juan Ramón de la Fuente afirmó que no se saldrán con la suya quienes piensan que no se tendrá una buena revisión del acuerdo comercial trilateral.
- El Financiero: Asegurar más inversión, reto de México: Foro Económico Mundial
Børge Brende. requiere economía crecer a tasas de 3%.
- El Economista: Se crearon 333,303 empleos formales en los primeros nueve meses: IMSS
En septiembre, la generación fue de 116,765 plazas.