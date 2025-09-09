Las de hoy | 9 de septiembre de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este martes 9 de septiembre.

El Universal: Marina dice que buscó corrupción y no la halló. Afirma que su órgano de control hizo 37 auditorías desde 2023 a 2025 al personal y no encontró delito de huachicol fiscal.

Reforma: Indagan a marinos por tráfico de fentanilo. Atribuyen a un mando huachicol y tráfico de drogas.

Milenio Diario: Lujos y derroches hunden a los marinos asociados al huachicol. La UIV detecta que los gastos de un vicealmirante y un contraalmirante no cuadran. Hallan muerto a jefe de Altamira, atrapan a exjuez y Claudia sentencia, cede impunidad a la corrupción.

La Jornada: A refrescos y tabaco más impuestos. A países sin tratado de libre comercio, les aplicarán aranceles. Esto dentro del paquete económico de 2026.

Excélsior: Apuestan por impuestos saludables. A partir de 2026 se ajustará el IEPS aplicado a bebidas azucaradas y tabacos. También gravarán los videojuegos violentos.

El Financiero: Propone Hacienda preservar estabilidad económica y fiscal. Estima crecimiento de 2.3%, déficit de 4.1% del PIB y una deuda del 2.3%.

El Economista: Propone Hacienda un aumento de 5.9% al gasto total y PIB de 2.3% en 2026. El déficit disminuirá 1.6% del PIB respecto de 2024.