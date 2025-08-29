Rinde protesta Laura Itzel Castillo como presidenta del Senado
La senadora Laura Itzel Castillo Juárez, de Morena, fue nombrada presidenta de la Mesa Directiva del Senado en el segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura.
Durante su toma de protesta, la legisladora llamó a realizar debates de altura, sin odio ni machismo, y pidió que “nada manche la vida democrática de esta cámara”.
“Convoco a que este Senado sea un espacio de debate real y de altura, donde, con libertad, las ideas fluyan sin odio, sin racismo, sin clasismo y sin machismo. Nada de esos debe manchar el intercambio democrático en esta Cámara”. Laura Itzel Castillo Juárez
Además, agradeció el “voto de confianza” que se le otorgó en el Senado de la República.
“Hoy recibo con profunda emoción y sincera gratitud el voto de confianza que me han otorgado para asumir esta gran responsabilidad como presidenta de la Mesa Directiva de nuestra honorable Cámara de Senadores”. Laura Itzel Castillo Juárez
Castillo Juárez se dijo entregada al pleno, tal como lo establece la ley
“Tal como lo establece nuestra ley me debo al pleno y lo hago con la decisión de poner toda mi capacidad, toda mi experiencia y toda mi convicción democrática al servicio del buen funcionamiento de esta asamblea”, Laura Itzel Castillo Juárez
En la Vicepresidencia quedan:
- Verónica Noemí Camino Farjat (Morena)
- Imelda Margarita San Miguel Sánchez (PAN)
- Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM)
Mientras que en las secretarías estarán:
- Sandra Olvera Bautista (Morena)
- Mariela Gutiérrez Rivera Escalante (Morena)
- Claudia Anaya Mota (PRI)
- Lizeth Sánchez García (PT)
- María Martina Kantún Can (Morena)
- Gustavo Sánchez Vázquez (PAN)
- Jasmine Bugarín Rodríguez (PVEM)
- Néstor Camarillo Medina (MC)