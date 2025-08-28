GENERANDO AUDIO...

La senadora Laura Itzel Castillo fue designada como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña, informaron este jueves legisladores de Morena durante la reunión plenaria.

Con este relevo, Morena busca mantener una conducción legislativa alineada a la agenda de la Cuarta Transformación, asegurando la continuidad en los trabajos parlamentarios de la actual legislatura.

La senadora Laura Itzel Castillo agradeció la confianza de su bancada tras ser elegida presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.

En X (antes Twitter), Castillo aseguró que pondrá todo su empeño en el trabajo legislativo y que su conducción será institucional, sin abandonar sus principios ni su origen de izquierda.

Laura Itzel Castillo presidirá el Senado

“Agradezco la confianza y el apoyo de mis compañeras y compañeros de bancada por haberme elegido para presidir la Mesa Directiva de este Honorable Senado de la República”, expresó la legisladora tras su designación.

Destacó que durante su gestión se mantendrá en alto la agenda de la Cuarta Transformación, bajo lo que llamó “la construcción del segundo piso” y un Estado Constitucional de Bienestar.

Compromiso con la agenda de la 4T

Castillo afirmó que su labor será institucional y enfocada en el bienestar del pueblo de México. “No claudicaré a mis principios, mantendré en alto y con orgullo mi afiliación y mi origen de izquierda para trabajar por el bien del pueblo”, agregó.