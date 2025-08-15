GENERANDO AUDIO...

Al momento, 122 mexicanos se encuentran en esta cárcel. Foto: Cuartoscuro

En su cuarta visita al Centro de Detención de Everglades, conocido popularmente como el “Alcatraz de los Caimanes”, el cónsul general de México en Miami, Rutilio Escandón, pidió a los migrantes mexicanos y a sus familias “no asustarse” por la reputación del lugar, pues asegura que las condiciones han mejorado.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Escandón compartió que en las últimas semanas ha visto un trato más digno hacia los connacionales recluidos.

Cónsul dice que “le hicieron mala fama a Alligator Alcatraz”

“Esta es la cuarta visita. Observamos que hay mejor organización, mejor trato. Les enviamos un mensaje a las familias: no tengan temor, solamente hicieron mala fama de este centro de retención”. Rutilio Escandón, cónsul general de México en Miami, Florida.

El diplomático destacó que, actualmente, hay 122 mexicanos detenidos, frente a los 246 que había la semana pasada, y aseguró que cuentan con el respaldo del Gobierno federal.

“La presidenta Claudia Sheinbaum está al pendiente, a través del consulado. No están solos, tienen el apoyo de sus compatriotas. Los mexicanos aquí no son delincuentes, son personas que vienen a trabajar, a pagar impuestos y a contribuir”, enfatizó.

Cabe recordar que a inicios de mes, Thomas Kennedy, vocero de la Coalición para Migrantes de la Florida, denunció condiciones precarias en el centro, incluyendo celdas hacinadas y falta de atención médica.

Escandón aseguró que continuará visitando el “Alcatraz de los Caimanes” para verificar que se respeten los derechos de los migrantes.

Por otra parte, organizaciones defensoras de migrantes han insistido en que se mantenga la supervisión constante de este centro, considerado uno de los más estrictos de Estados Unidos, para garantizar que se respeten los derechos humanos de quienes se encuentran en proceso migratorio.

