“Le vamos a dar la vuelta a la contienda presidencial”: Jorge Álvarez Máynez cierra precampaña

El partido naranja encabezan la nueva generación. FOTO: JAM

Jorge Álvarez Máynez, precandidato único a la Presidencia de la República del partido Movimiento Ciudadano (MC), cerró precampaña en la Explanada Cultura de Monterrey, Nuevo León. Acompañado por el gobernador de la entidad, Samuel García, su esposa, Mariana Rodríguez, precandidata a alcaldesa en Monterrey; el coordinador Nacional de su partido, Dante Delgado y otras figuras políticas locales brindó un mensaje de aproximadamente 10 minutos.

Aseguró que representa a la nueva política que luchará por no regresar al país al pasado, donde los políticos se cansaron de fallar. Además apuntó que en un trimestre dará la vuelta a la contienda y se alzará como el presidente de México.

“La nueva política es ver a las personas con dignidad, es trabajar incansablemente por cambiar este país, es gobernar con valor, es enfrentar los problemas con la mayor convicción posible y poner en el centro a las personas, la nueva política ya llegó a México y aunque les cueste, en tres meses de campaña le vamos a dar la vuelta a la contienda presidencial, este país va a tener presidente, va a tener gobierno y va a tener una nueva era de esperanza, de alegría y de verdadera felicidad, que viva México” Jorge Álvarez Máynez | Precandidato Presidencial de Movimiento Ciudadano

Ver más Así se escucha la voz de toda una generación que sabe que si hay una alternativa de futuro. Sus causas están bien representadas.



Llegó lo nuevo. Llegó @AlvarezMaynez 🍊🇲🇽 pic.twitter.com/Fg3N8lXlil — Laura Ballesteros Mancilla 🚲💜💪 (@LBallesterosM) January 19, 2024

Recalcó que abanderará tres elementos del México Nuevo como son: un México próspero, de igualdades y con un férreo combate a la inseguridad y la injusticia.

“Basta de que la gente tenga miedo, de que la gente viva con el dolor permanente de no saber qué va a pasar en su vida, en su patrimonio y en sus libertades, basta de que este país sea un infierno para las mujeres, basta de que las niñas y los niños no puedan salir a la calle por la inseguridad”… Jorge Álvarez Máynez | Precandidato Presidencial de Movimiento Ciudadano

“A los delincuentes que se metan con las mexicanas y con los mexicanos los vamos a hacer que sientan el infierno en vida”… Jorge Álvarez Máynez | Precandidato Presidencial de Movimiento Ciudadano

Fue enfático al señalar que él y otros políticos del partido naranja encabezan una nueva generación.

“No conocen a la generación que no se va a conformar con el México de hoy, a la generación que por ningún motivo va a aceptar que regresemos al México del pasado, al México de los políticos que no se cansaron de fallarnos, no conocen a la generación que está dispuesta a construir el México nuevo”… Jorge Álvarez Máynez | Precandidato Presidencial de Movimiento Ciudadano

Afirmó que la vieja política no comprende que en ese evento y en ese proyecto se encuentra la figura política más destacada de la nueva generación, la única de la nueva generación que existe y que será la próxima alcaldesa de Monterrey, Mariana Rodríguez.