Claudia Sheinbaum se reúne con legisladores de Morena. Foto: Cuartoscuro

Luego de varias semanas de pausa, finalmente se retomaron las reuniones semanales de la presidenta Claudia Sheinbaum con los coordinadores de Morena en el Congreso.

Después de casi 2 horas, los legisladores de Morena salieron del recinto, el único que hizo comentarios fue el diputado Ricardo Monreal.

Según el coordinador morenista en la Cámara de Diputados, abordaron la agenda legislativa y comentaron sobre la propuesta de reforma electoral, de la que dijo, en su momento se realizarán foros de discusión.

El legislador también se refirió a la permanencia de Adán Augusto López al frente de la coordinación en la Cámara Alta.

Ricardo Monreal señaló que la presidenta Sheinbaum le expresó su respeto al senador, lo que fue considerado como una ratificación en el cargo, esto luego del caso de Augusto López y su ex secretario de Seguridad de Tabasco, quien es buscado por la ley por presuntamente ser líder de una organización criminal.

Legisladores de Morena llegaron este lunes a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, en un encuentro enfocado en los pendientes del próximo periodo ordinario de sesiones.

El senador Adán Augusto López Hernández ingresó sin bajarse de su camioneta y en medio de cuestionamientos de la prensa sobre su permanencia como coordinador de bancada. El legislador evitó dar declaraciones.

Minutos después arribó el también senador Ignacio Mier, quien sí bajó la ventanilla de su vehículo, pero se limitó a señalar que respalda a su coordinador. A la reunión también se sumó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado que el encuentro sería exclusivamente para tratar temas legislativos, entre ellos la reforma al Poder Judicial, la Ley de Aduanas y el Paquete Económico 2026, que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

“Vamos a ver el periodo de sesiones que ya empieza el 1 de septiembre, ya es pronto, son menos de 15 días, hay una serie de iniciativas. Hay pendientes de la reforma al Poder Judicial, la Ley de Aduanas y está todo el Paquete Económico, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de egresos, todo lo que tiene que ver con el paquete económico y solamente temas legislativos“, afirmó.